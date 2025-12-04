Publicidad
Protección Civil emitió alerta por tormentas para la tarde y noche de jueves, viernes y sábado

La Dirección de Protección Civil emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre a seis departamentos de San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Precordillera, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, bajo alerta amarilla por tormentas. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 65/25 por tormentas que se extenderán desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre. La alerta, de nivel Amarillo, afectará principalmente a las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas podrían estar acompañadas por:

  • Caída de granizo

  • Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

  • Abundante caída de agua en períodos cortos

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, pudiendo superarse puntualmente. Los mayores acumulados se prevén para la tarde/noche del sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Recomendaciones clave para la población

En el hogar:

  • Revisar y limpiar techos, bajadas de agua y desagües.

  • Retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, especialmente productos tóxicos.

  • Desenchufar artefactos eléctricos.

  • Tener preparado el kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentos, agua, comida enlatada, manta y ropa extra).

  • Evitar circular innecesariamente.

En la vía pública:

  • No transitar por calles inundadas.

  • Circular con luces bajas encendidas, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

  • No obstruir acequias ni bocas de alcantarilla.

  • Beber agua hervida o embotellada.

Ante la caída de granizo:

  • Permanecer a resguardo.

  • Conservar la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

  • Si se está conduciendo: no frenar bruscamente, reducir la velocidad y continuar con precaución, ya que los vehículos tienen cristales laminados diseñados para resistir impactos.

  • Verificar el estado de techos, cañerías y ventanas una vez finalizada la tormenta.

Números de emergencia

La Dirección de Protección Civil recuerda los contactos disponibles ante cualquier situación de emergencia:

  • 103 (Defensa Civil)

  • 911 (Emergencias)

Las autoridades recomiendan a la población seguir atenta a los comunicados oficiales y tomar todas las precauciones necesarias durante estos días de inestabilidad meteorológica. El llamado principal es a evitar la circulación innecesaria y priorizar la seguridad personal y familiar mientras dure el alerta.

Fuente: Dirección de Protección Civil - Secretaría de Seguridad y Orden Público
Alerta: N° 65/25 – Tormentas
Vigencia: Jueves 4 a sábado 6 de diciembre de 2025
Nivel: Amarillo
Zonas afectadas: Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda

