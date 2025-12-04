Protección Civil emitió alerta por tormentas para la tarde y noche de jueves, viernes y sábado

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 65/25 por tormentas que se extenderán desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre. La alerta, de nivel Amarillo, afectará principalmente a las zonas de Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estas podrían estar acompañadas por:

Caída de granizo

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Abundante caída de agua en períodos cortos

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 mm, pudiendo superarse puntualmente. Los mayores acumulados se prevén para la tarde/noche del sábado 6 de diciembre. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Recomendaciones clave para la población

En el hogar:

Revisar y limpiar techos, bajadas de agua y desagües.

Retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, especialmente productos tóxicos.

Desenchufar artefactos eléctricos.

Tener preparado el kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentos, agua, comida enlatada, manta y ropa extra).

Evitar circular innecesariamente.

En la vía pública:

No transitar por calles inundadas.

Circular con luces bajas encendidas, aumentando la distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.

No obstruir acequias ni bocas de alcantarilla.

Beber agua hervida o embotellada.

Ante la caída de granizo:

Permanecer a resguardo.

Conservar la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

Si se está conduciendo: no frenar bruscamente, reducir la velocidad y continuar con precaución, ya que los vehículos tienen cristales laminados diseñados para resistir impactos.

Verificar el estado de techos, cañerías y ventanas una vez finalizada la tormenta.

Números de emergencia

La Dirección de Protección Civil recuerda los contactos disponibles ante cualquier situación de emergencia:

103 (Defensa Civil)

911 (Emergencias)

Las autoridades recomiendan a la población seguir atenta a los comunicados oficiales y tomar todas las precauciones necesarias durante estos días de inestabilidad meteorológica. El llamado principal es a evitar la circulación innecesaria y priorizar la seguridad personal y familiar mientras dure el alerta.

Fuente: Dirección de Protección Civil - Secretaría de Seguridad y Orden Público

Alerta: N° 65/25 – Tormentas

Vigencia: Jueves 4 a sábado 6 de diciembre de 2025

Nivel: Amarillo

Zonas afectadas: Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda