La noche que San Juan esperaba ya tiene todo confirmado: las entradas para la pelea en la que Ezequiel “Pacman” Fernández disputará el Título Mundial AMB Gold en el estadio Aldo Cantoni se venderán este viernes 5 de diciembre desde las 18 en las boleterías del coloso sanjuanino. El precio será de 8 mil pesos, mientras que las anticipadas estarán disponibles el jueves y viernes en el Club Julio Mocoroa.

Consultado sobre la importancia del evento, el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, destacó a DIARIO HUARPE que se trata de una instancia inédita para la provincia. “Es muy importante tener un título del mundo aquí. Significa la posibilidad de realizar una velada boxística trascendente para el deporte de San Juan y, creo, también para la Argentina".

Publicidad

Ezequiel Fernández llega con la opción histórica de ser el primer aspirante sanjuanino a un título mundial masculino, nada menos que en el Aldo Cantoni el 5 de diciembre. En ese sentido, remarcó el apoyo oficial: “Hay que agradecerle al gobernador Marcelo Orrego, quien fue el que puso la piedra inicial y la voluntad política para que esto suceda”.

El cinturón del título mundial en disputa. Foto: Sergio Leiva///DIARIO HUARPE.

El funcionario también subrayó la elección de San Juan como sede. “Los sanjuaninos disfrutan mucho del boxeo. Fernández peleó aquí hace un tiempo con un estadio lleno, y la expectativa es que lo vuelvan a acompañar en esta gran posibilidad de cumplir uno de los tantos sueños que tiene como deportista”, señaló. Añadió que el deseo colectivo es claro: “Ojalá que el viernes o el sábado nos encontremos con un campeón mundial sanjuanino”.

Publicidad

Respecto al precio de las entradas, Tabachnik destacó el esfuerzo conjunto para que el valor sea accesible. “Hay que agradecer este gesto de los organizadores, tanto del Club Julio Mocoroa como de los promotores privados. La intención fue fijar una entrada accesible para que las familias puedan venir, acompañar y disfrutar de esta oportunidad que tiene un deportista sanjuanino y que, creemos, nos llenará de orgullo mañana por la noche”, indicó.

La venta general del viernes se realizará exclusivamente en el estadio Aldo Cantoni a partir de las 18, con un operativo previsto para agilizar el ingreso y el flujo de compradores. En paralelo, quienes deseen asegurarse su lugar con anticipación podrán acudir al Club Julio Mocoroa durante el jueves y el viernes, donde se ofrecerán las entradas anticipadas.

Publicidad

El historial de “Pacman” Fernández registra 39 peleas, con un total de 31 victorias logradas por nocaut, además de 7 derrotas y 1 empate. Por su parte, el retador, el venezolano Rodrigo Caraballo, presenta un registro de 11 combates, habiendo cosechado 8 triunfos por KO y solo 1 derrota.

El cronograma del evento será extenso, ya que la programación incluirá 15 peleas de carácter amateur y cuatro combates profesionales que complementarán la cartelera principal. Entre las peleas de profesionales, se destaca el debut de la sanjuanina Ludmila Arrabal, quien tendrá como oponente a Paola Varas de San Luis. Asimismo, se disputará otra pelea atractiva entre el local Carlos Herrera y Jorge Lucero, otro púgil de San Luis.