Agustín Rossi confió que Alberto Fernández le pidió "informes" en materia de Defensa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El jefe de la bancada del FPV en Diputados, Agustín Rossi, contó hoy que el presidente electo, Alberto Fernández, le pidió "informes" del área de Defensa, en virtud de su paso por ese ministerio cuando se desempeñó a cargo de esa cartera durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.



"Estuve hablando con Alberto sobre la cuestión de Defensa, me estuvo pidiendo datos e informes para saber qué era lo que habíamos hecho cuando estuve en el ministerio", detalló el ex ministro en El Destape Radio.



"Quería saber cuál había sido mi mirada, nada más que eso", aseguró Rossi.



Por otra parte, el legislador valoró el repudio votado ayer, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, contra el "golpe de estado" en Bolivia. "Si bien el bloque de Cambiemos se abstuvo -en Diputados-, no hubo votos negativos en contra de la declaración, ni ningún discurso que dijera: esto no es un golpe", señaló.



"La estrategia (utilizada por los legisladores) fue absolutamente correcta", sintetizó.



La Cámara de Diputados aprobó con voto a mano alzada el proyecto de declaración que repudia el "golpe de estado en Bolivia" que presentó el Frente de Todos.



De esta forma, manifestaron el “profundo repudio al golpe de estado perpetrado el 10 de noviembre al estado Plurinacional de Bolivia, que obligó a su presidente Juan Evo Morales Ayma y a otros/as funcionarios del gabinete a renunciar a su mandato”.



El texto de la declaración apunta a “convocar a todo el arco político de la región a exigir el cese inmediato de la persecución y la y violación a los derechos humanos de funcionarios/as, dirigentes políticos /as, sociales, sindicales, feministas y de la población en general”, y “exhortar al pronto restablecimiento de la democracia y el orden constitucional, sin proscripciones”.



Lo presentó el diputado Felipe Solá y tuvo algunas modificaciones que sumaron respaldos.