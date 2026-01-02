Al menos 40 muertos y 115 heridos por incendio en fiesta de Año Nuevo en exclusiva estación de esquí suiza

Un devastador incendio en la discoteca "Le Constellation" de la exclusiva estación de esquí Crans-Montana, Suiza, durante las celebraciones de Año Nuevo, ha causado al menos 40 muertos y 115 heridos, según confirmaron las autoridades. El siniestro, ocurrido alrededor de la 1:30 de la madrugada del 1 de enero de 2026, truncó la fiesta en uno de los locales más concurridos de la zona, desatando una operación de emergencia de gran envergadura y sumiendo a la comunidad internacional en el luto. La Policía cantonal de Valais ha descartado de forma preliminar que se trate de un atentado.

Una noche festiva convertida en tragedia

El incendio se declaró en las primeras horas del año nuevo en "Le Constellation", un establecimiento ubicado en el corazón de Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más prestigiosas de Europa. En el momento de la tragedia, el local, con capacidad para unas 300 personas, se encontraba abarrotado de jóvenes turistas y residentes que celebraban el cambio de año.

Testigos presenciales relataron escenas de caos y pánico. Un turista estadounidense entrevistado por la agencia AFP describió cómo las personas "corrían y gritaban en la oscuridad" mientras intensas llamas envolvían el edificio. Residentes de la zona explicaron a medios locales que, inicialmente, algunos confundieron el estruendo con fuegos artificiales, hasta que la presencia de humo y el sonido de las sirenas revelaron la gravedad de la situación.

La respuesta de emergencia y la investigación en curso

La movilización de los servicios de emergencia fue inmediata y masiva. Un gran contingente de policías, bomberos y equipos médicos se desplazó al lugar para sofocar las llamas y atender a las numerosas víctimas. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y una zona de exclusión aérea sobre la estación para facilitar las labores de rescate.

Las causas exactas del incendio permanecen bajo investigación. La Policía indicó en un comunicado que el fuego tiene un "origen indeterminado". Algunos testimonios recogidos por medios suizos como Blick y Le Nouvelliste sugieren una posible relación con el uso de material pirotécnico en el interior del local, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí se ha determinado es que una explosión audible fue consecuencia del incendio, y no su causa original.

Un eco doloroso: la sombra de tragedias pasadas

Esta tragedia en los Alpes suizos evoca, de manera inevitable y dolorosa, recuerdos de siniestros similares en locales de ocio alrededor del mundo. Para Argentina, el incendio resuena con especial fuerza al traer a la memoria la catástrofe de la República Cromañón en Buenos Aires, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, donde 194 personas perdieron la vida.

Ambos casos, separados por más de dos décadas y un océano, presentan patrones trágicamente familiares: un local abarrotado, una fuente de ignición en el interior (una bengala en Cromañón, una posible pirotecnia en Suiza) y materiales de construcción que aceleraron la propagación de las llamas. Cromañón dejó una profunda herida en la sociedad argentina y llevó a una reforma estricta de las normativas de seguridad, demostrando que estas tragedias no son "accidentes" fortuitos, sino consecuencias previsibles de la negligencia y la falta de controles.