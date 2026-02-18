El dúo pop romántico Sin Bandera confirmó que regresará a la Argentina en 2027, luego de presentarse con dos shows a sala llena en el Arena de Villa Crespo, en Buenos Aires. La noticia fue anunciada sobre el final de la segunda noche, en medio de la emoción del público que colmó el estadio para escuchar sus clásicos.

Durante los conciertos, Leonel García y Noel Schajris interpretaron canciones emblemáticas como “Kilómetros”, “Entra en mi vida” y “Que lloro”, además de temas de su último álbum. Las presentaciones estuvieron marcadas por el clima romántico, propuestas de casamiento entre el público y una fuerte interacción con los fans argentinos.

El anuncio del regreso llegó cuando los artistas agradecieron el cariño recibido y adelantaron que el 27 de febrero de 2027 volverán al país para cerrar su gira internacional. Según expresaron en el escenario, consideran a la Argentina un lugar clave en su historia y destacaron el vínculo con el público local.

Los recitales en Buenos Aires habían generado expectativa porque muchos seguidores creían que sería la última oportunidad de ver al dúo en vivo. Sin embargo, la confirmación del nuevo show despejó dudas y consolidó una relación con la audiencia argentina que se mantiene desde hace más de dos décadas.

El regreso previsto para 2027 funcionará como cierre de la gira internacional y, según anticiparon, volverá a reunir a miles de fans en un espectáculo cargado de clásicos y nostalgia.