El edificio de los tribunales federales de Comodoro Py se prepara para recibir al Tribunal Oral Federal 7, encargado de juzgar la causa conocida como “Cuadernos”, en medio de reformas edilicias y reorganización administrativa impulsadas por el Consejo de la Magistratura. Las obras forman parte del plan para implementar el nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio, previsto para entrar en vigencia el 20 de abril.

El foco inmediato está puesto en la ampliación de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, ubicada en la planta baja del edificio de Retiro. Desde allí se coordinará la asignación de causas, la programación de audiencias y la grabación de los debates, con el objetivo de descomprimir el trabajo de los tribunales y mejorar la organización interna.

El traslado del TOF 7 es considerado clave porque actualmente funciona en el Palacio de Justicia de Talcahuano, lo que genera dificultades logísticas, especialmente para el traslado de detenidos y el acceso a documentación. Una vez instalado en Comodoro Py, el tribunal podrá utilizar la Sala AMIA y otras salas modernizadas para juicios de gran magnitud.

Sin embargo, el traslado no será inmediato: fuentes judiciales indicaron que recién se concretará cuando finalicen las obras y la instalación de sistemas tecnológicos, un proceso que podría extenderse hasta mediados de año. Mientras tanto, continúan las tareas de modernización tanto en Comodoro Py como en el edificio de la avenida Inmigrantes, con mejoras eléctricas y de infraestructura.

Las autoridades judiciales sostienen que el plan busca modernizar el funcionamiento de la justicia federal, preservar el patrimonio de los edificios históricos y mejorar la atención a quienes concurren a los tribunales. En ese contexto, la preparación del complejo judicial marca el inicio de una nueva etapa para uno de los procesos de corrupción más relevantes de los últimos años.