Avalancha en California: 10 esquiadores siguen desaparecidos

Al menos diez esquiadores permanecen desaparecidos tras una avalancha ocurrida en el norte de California, en la zona de Castle Peak, en plena Sierra Nevada, mientras equipos de rescate trabajan contra el tiempo para localizarlos. El hecho se registró durante la mañana del martes en medio de una intensa tormenta invernal que complicó el acceso a la montaña y obligó a desplegar un operativo de emergencia de gran escala.

Según informaron autoridades del condado de Nevada, un grupo de 16 esquiadores practicaba esquí de travesía cuando se produjo el alud. Seis de ellos fueron encontrados con vida y aguardan ser evacuados, mientras que otros diez continúan sin ser localizados. Los sobrevivientes recibieron la indicación de resguardarse en el lugar hasta que los equipos de búsqueda puedan llegar hasta la zona afectada.

El incidente fue reportado alrededor de las 11.30 (hora local) y activó un amplio operativo que involucra a más de 40 rescatistas, entre personal de búsqueda y rescate, guías especializados y equipos de emergencia. Las tareas se concentran en un sector de difícil acceso, donde las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas por la acumulación de nieve y el riesgo de nuevas avalanchas.

Las autoridades confirmaron que el grupo estaba integrado por guías y clientes que realizaban una excursión en una zona de alta montaña. La avalancha se produjo en medio de un temporal que ya había motivado advertencias por peligro extremo de deslizamientos en la región, donde se registraron fuertes nevadas y cierre de rutas por las condiciones climáticas.

El operativo continúa con la prioridad de ubicar a los desaparecidos y evacuar a los sobrevivientes, mientras se evalúan los riesgos en el terreno. La situación se mantiene crítica y las próximas horas resultan clave para determinar el desenlace de la búsqueda en la Sierra Nevada.