Úrsula Corberó presentó públicamente a su hijo Dante con una emotiva foto en redes sociales y confirmó que se encuentra transitando sus primeros días como madre. El bebé nació el 9 de febrero fruto de su relación con el actor argentino Chino Darín, y la publicación generó una ola de mensajes de cariño entre sus seguidores.

Úrsula Corberó publicó la primera foto con Dante. (Foto: Instagram/ursulolita)

La actriz compartió la imagen mientras paseaba por Barcelona con el cochecito del bebé y escribió un mensaje breve: “Soy mami”. Aunque decidió no mostrar el rostro del recién nacido, la postal reflejó un momento íntimo y familiar que rápidamente se volvió viral.

Actualmente, Corberó se encuentra en España junto a su hijo, mientras que Darín debió regresar a la Argentina por compromisos laborales. El actor había viajado especialmente para el nacimiento y expresó que el momento fue “muy fuerte” y transformador, aunque la despedida resultó difícil por la distancia.

El nacimiento de Dante había sido confirmado días atrás por la pareja, que mantiene una relación desde hace varios años. La primera foto publicada por la actriz marca la presentación oficial del bebé ante el público y consolida un momento personal que ambos definieron como uno de los más felices de sus vidas.