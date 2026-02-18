Una celebración barrial terminó en tragedia durante la madrugada del martes en Caucete, cuando un hombre de 53 años murió tras atragantarse mientras participaba de un cumpleaños. La víctima fue identificada como Ángel Antonio Moreta, conocido en la zona como “El Cuchumama”, un vecino muy reconocido en el departamento.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 en el barrio Justo P. Castro I. Según las primeras versiones, Moreta pasaba por el lugar cuando fue invitado a sumarse al festejo. Se quedó en la vereda y comenzó a comer un sándwich de asado. Minutos después, quienes estaban presentes notaron que tenía serias dificultades para respirar.

Aunque logró expulsar parte del alimento, el hombre se descompensó, se desplomó y quedó inconsciente. La escena generó desesperación entre los vecinos, que se comunicaron con el servicio de emergencias 107. Ante la falta de ambulancias disponibles en ese momento, un joven de 26 años decidió trasladarlo en su camioneta al Hospital César Aguilar.

Cuando ingresó al centro de salud, los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que inició actuaciones bajo la carátula de “ahogamiento” para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Entre las primeras medidas dispuestas se ordenó una inspección ocular en el lugar del hecho, el secuestro del vehículo utilizado para el traslado y la toma de declaraciones testimoniales a los presentes para reconstruir la secuencia.

La muerte de “El Cuchumama” generó un fuerte impacto en la comunidad caucetera. Vecinos y allegados lo describieron como un hombre querido y conocido en el barrio. La noticia se propagó rápidamente y dejó una sensación de incredulidad: una invitación espontánea a un festejo y un episodio repentino que terminó en un desenlace fatal.