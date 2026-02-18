Un escándalo sacudió la Champions League luego de que Kylian Mbappé reclamara la expulsión del argentino Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas contra Vinicius Jr. durante el encuentro entre Real Madrid y Benfica. El episodio generó un fuerte cruce entre jugadores, la interrupción momentánea del partido y un nuevo foco de polémica en el fútbol europeo.

Según relataron los protagonistas, Mbappé se acercó al árbitro para exigir sanciones contra el futbolista del Benfica tras escuchar los agravios dirigidos al delantero brasileño. El francés sostuvo públicamente que el argentino lo había insultado en reiteradas ocasiones y aseguró que “no merece jugar” la competición si se confirman esos hechos.

El partido se detuvo por varios minutos mientras se evaluaba la situación en el campo. De acuerdo con reportes del encuentro, las cámaras captaron a Mbappé enfrentando al jugador rival y acusándolo de racismo, en medio de un clima de tensión generalizada. Finalmente, el árbitro no expulsó a Prestianni y el juego se reanudó, aunque el episodio continuó generando repercusiones dentro y fuera del estadio.

Vinicius Jr., quien ha denunciado reiteradamente episodios de discriminación en distintos estadios de Europa, volvió a quedar en el centro de una polémica que trasciende lo deportivo. El incidente volvió a encender el debate sobre el racismo en el fútbol y las medidas disciplinarias en las principales competiciones internacionales.

La UEFA deberá ahora analizar lo ocurrido y determinar si corresponde abrir un expediente disciplinario. En caso de confirmarse los insultos, podrían aplicarse sanciones deportivas o institucionales. Mientras tanto, el cruce entre Mbappé y el futbolista argentino ya se convirtió en uno de los episodios más resonantes de la jornada en la Champions League.