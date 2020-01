Al menos 55 millones de niños en Europa sufre algún tipo de maltrato o abuso según la OMS

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy que anualmente se registran en Europa unos 55 millones de casos de niños que experimentan algún tipo de violencia física, sexual, emocional o psicológica, aunque está demostrado que la mayoría de ellos no se denuncia por lo que consideran que las cifras pueden ser mayores.



Esta falta de denuncias de los casos de maltrato "se traduce en que de los 204 millones de niños menores de 18 años incluidos en Europa, casi el 30% de ellos sufre abusos emocionales, cerca del 23% excesos físicos y alrededor del 10% abusos sexuales; datos a los que hay que agregar que el número de asesinatos asciende a unos 700", agregó el organismo internacional.



Los estudios realizados indican claramente que los niños y niñas que fueron víctimas de algún tipo de abuso y violencia tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales, consumo de drogas y alcohol y obesidad, así como padecer afecciones crónicas en el futuro, explicaron desde la OMS.



La doctora Bente Mikkelson, directora de la División de Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud del organismo en Europa, explicó que el "el trauma infantil tiene un costo terrible, no sólo para los niños y los adultos en los que se convierten, cuyas vidas destroza, sino también para el bienestar y la economía de todos los países".



"Con voluntad política, todos podemos hacer frente a esta situación. Cada sector y cada parte de la comunidad puede marcar la diferencia para hacer que la sociedad sea más segura para los niños", agregó.



La OMS estimó que anualmente se gastan 581.000 millones de dólares en tratamientos de los menores afectados por la violencia, pero advirtió que "el costo financiero palidece en comparación con el costo para la salud de las personas".