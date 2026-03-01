Jubilaciones y pensiones de marzo: confirmaron el aumento del 2,88% y el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) experimentarán desde marzo de 2026 un nuevo incremento en sus ingresos. La actualización es del 2,88% y se aplica en función del índice de inflación correspondiente a enero, que fue del 2,9%, conforme al mecanismo de ajuste mensual vigente.

La suba impacta sobre todas las prestaciones previsionales contributivas y no contributivas, incluidas la jubilación mínima y máxima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Nuevos montos con aumento

Con el reajuste del 2,88%, los valores de referencia para marzo quedan establecidos de la siguiente manera:

La jubilación mínima pasa a $369.600,87. Con el bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $439.600,87.

La jubilación máxima se ubica en $2.487.063,96 y no percibe bono adicional.

La Puam se actualiza a $295.680,69 y, con bono, alcanza $365.680,69.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez suben a $258.720,61 y, con bono, llegan a $328.720,61.

Cómo se paga el bono previsional

El bono extraordinario se mantiene en $70.000 y no registra modificaciones desde hace más de dos años. Se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo, la Puam y las pensiones no contributivas. Para aquellos que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar un tope total de $439.600,87. De este modo, ningún beneficiario con bono supera ese monto como suma de haber y refuerzo extraordinario.

Para iniciar una jubilación es necesario ingresar al sitio oficial del organismo previsional y acceder a "Mi Anses" con Clave Única de Identificación Laboral (Cuil) y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe verificar que los aportes estén correctamente registrados en la historia laboral.

En caso de detectar faltantes, se debe presentar documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, certificaciones de servicios o comprobantes de afiliación a obra social. También es obligatorio completar el formulario de solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar un turno en una oficina del organismo y presentarse con DNI el día asignado.

El aumento de marzo consolida el esquema de ajustes mensuales por inflación y mantiene el bono como principal herramienta para reforzar los ingresos más bajos del sistema previsional.