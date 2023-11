¿Al Peso Pesado? Tras ser campeón de dos divisiones, Alex Pereira quiere ir por más en UFC

Aunque su rostro no mostró demasiadas sonrisas, Alex Pereira no podría estar más satisfecho después de asegurarse el título en UFC 295. Al detener al excampeón Jiri Prochazka el pasado sábado, logró su segundo cinturón en la compañía en sólo su séptima aparición en el octágono, marcando un ritmo de campeonato sin precedentes. Si bien se une a una selecta lista de peleadores que han conquistado cinturones en dos divisiones diferentes, destaca por la rapidez con la que ha logrado este hito.

Dada su notable carrera, surgió la pregunta de si Pereira consideraría buscar un tercer cinturón en la categoría de Peso Pesado. En respuesta, el peleador reconoció una limitación más realista: su edad. Aunque Alex expresó el deseo de una trilogía de MMA con su antiguo rival, el excampeón Israel Adesanya, este último no mostró interés y el director ejecutivo de UFC, Dana White, no pareció dispuesto a dar luz verde a la idea. Eso, ya que Jamahal Hill, el exrey en recuperación, tiene garantizada la oportunidad de disputar el título vacante.

Publicidad

Las palabras de Alex Pereira

"Significa mucho para mí conquistar esto después de tantos años de entrenamiento y dedicación, y también es muy importante para mí poder mostrarles a todos de dónde vengo, mis humildes comienzos. Así que llegar aquí y lograr esto es un gran logro para mí. Desde que peleo en peso mediano, la gente me pregunta si pelearé en Peso Pesado, y sigo diciendo lo mismo: tengo que escuchar a mi cuerpo", comenzó diciendo Pereira.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego, Alex también resaltó: "Ahora tengo 36 años y no sé hasta dónde podré luchar todavía. Así que ahora mi enfoque es solo esto. No sé si podrá estar listo a tiempo o no. Cuando se trata de venganza... nada personal. Sentí que él estaba sintiendo esos golpes, y cuando entró, lo golpeé con el gancho de izquierda y un cruzado, una vez que cayó sobre mis piernas, lo cual no fue como un derribo, pero en realidad se cayó, comencé Golpeando y pude sentir que se estaba desvaneciendo".

"Creo que fue una buena parada. Sé que sus amigos y seguidores, su gente, tal vez intentarán decir que no fue así, pero creo que fue la manera correcta. Al principio, ni siquiera sabía si podría sustentarme como luchador, si podría ganarme la vida con eso. Gracias a mucha buena gente a mi alrededor, me mantuvieron motivado y estoy aquí como campeón en dos categorías de peso diferentes", sentenció Alex Pereira.