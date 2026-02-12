Lionel Messi sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y encendió las alarmas en Inter Miami y en la Selección argentina. El club estadounidense confirmó la lesión tras estudios médicos realizados luego del amistoso ante Barcelona de Guayaquil y anunció que su regreso a los entrenamientos dependerá de la evolución en los próximos días.

El delantero había sido titular en el empate 2-2 en Ecuador, donde marcó su primer gol del año y dio una asistencia, pero fue reemplazado a los 60 minutos. La molestia física, que en un principio parecía menor, derivó en el diagnóstico oficial que obligó a modificar la planificación del equipo en la pretemporada.

Publicidad

Como consecuencia, Inter Miami suspendió el amistoso que debía jugar este viernes en Puerto Rico frente a Independiente del Valle. El propio Messi envió un mensaje a los hinchas a través de sus redes sociales, explicó la situación y confirmó que el encuentro se reprogramó para el 26 de febrero. También agradeció el apoyo del público, ya que el estadio tenía entradas agotadas.

El cuerpo técnico del club seguirá de cerca la recuperación del capitán argentino con la intención de que pueda volver de manera gradual. En paralelo, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, monitorea la situación física del jugador, ya que en pocas semanas la Argentina disputará la Finalissima ante España el 27 de marzo en Qatar.

Publicidad

La lesión llega además en la antesala del inicio de la temporada de la MLS, previsto para dentro de diez días, por lo que el estado de Messi será determinante para el arranque del campeonato y para los compromisos internacionales que se avecinan.