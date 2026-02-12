Honda Motor de Argentina anunció que comenzará a fabricar cuatriciclos en el país a partir de marzo de 2026. La compañía invertirá más de US$24 millones en su planta de Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde incorporará una nueva línea exclusiva para este tipo de vehículos y ampliará su estructura productiva local.

El primer modelo que se producirá será el TRX420FM, un cuatriciclo de diseño robusto pensado tanto para uso recreativo como para tareas productivas, especialmente en zonas rurales. Según la empresa, este tipo de vehículos se consolidó como una herramienta clave para el trabajo en el campo por su capacidad para desplazarse en terrenos complejos y su versatilidad operativa.

La inversión permitirá sumar una cuarta línea de producción a las tres ya existentes dedicadas a motocicletas. Con esta ampliación, Honda proyecta una capacidad de fabricación de 10.000 unidades anuales de cuatriciclos y anticipa un incremento superior al 10% en su plantilla de trabajadores, lo que implicará nuevas incorporaciones en el complejo industrial.

Desde la firma señalaron que la decisión responde al crecimiento del mercado y a una demanda sostenida de soluciones de movilidad adaptables a distintos usos. En ese escenario, el cuatriciclo aparece como un producto que combina transporte y productividad, con aplicaciones en el agro y en otras actividades que requieren movilidad en superficies irregulares.

La planta de Campana ocupa un predio de 142 hectáreas, con 68.000 metros cuadrados cubiertos y más de 1.000 empleados. El establecimiento opera con tecnologías alineadas a estándares internacionales de calidad y sostenibilidad y utiliza abastecimiento de energía renovable, en línea con la estrategia ambiental de la compañía.

La nueva línea de cuatriciclos se enmarca en el plan de expansión de Honda en Argentina, donde la empresa acumula 48 años de presencia. El objetivo, según indicaron, es reforzar la producción nacional, generar empleo y consolidar el desarrollo industrial en el país.