Las demandas cruzadas entre Blake Lively y Justin Baldoni no lograron resolverse en la instancia de mediación y el conflicto judicial avanzará a juicio. Tras un cara a cara sin entendimiento entre las partes, la jueza Sarah Cave confirmó que el proceso oral comenzará, por ahora, el 18 de mayo en los tribunales de Nueva York.

La magistrada intentó acercar posiciones para evitar el litigio, pero ninguna de las partes aceptó un acuerdo. El único que se expresó públicamente fue Bryan Freedman, abogado del director, quien aseguró que esperan “con ansias” la fecha del juicio y dejó abierta la posibilidad de una negociación previa: “El caso seguirá adelante. Siempre hay posibilidad de acordar. Veremos”.

El enfrentamiento judicial se originó a partir del escandaloso rodaje de Romper el círculo y derivó en múltiples demandas millonarias. Baldoni presentó una acción contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por 400 millones de dólares. Además, el director también incluyó a Disney en su ofensiva legal y reclama unos 500 millones por un chiste en Deadpool & Wolverine que, según sostiene, estaría inspirado en su figura.

Desde que el caso estalló en diciembre de 2024, el expediente sumó una cadena de presentaciones judiciales y pedidos de desestimación. La disputa fue creciendo hasta involucrar a figuras y empresas de peso en la industria del entretenimiento, entre ellas Taylor Swift, Disney, Marvel y el diario The New York Times, todos mencionados en distintos tramos del proceso.

La cantante Taylor Swift quedó especialmente expuesta luego de que se filtraran mensajes privados en los que habría criticado con dureza a Baldoni, a quien llamó “payaso” y “director tonto”, según documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses. La difusión de esos intercambios también habría deteriorado su vínculo con Lively, con quien ya no mantiene la cercanía de antes.

Sin conciliación a la vista y con reclamos que superan los cientos de millones de dólares, el conflicto entre Lively y Baldoni se encamina a un juicio que promete convertirse en uno de los más resonantes de Hollywood en los últimos años. Mientras tanto, las partes mantienen abiertas las negociaciones, aunque la cuenta regresiva hacia la instancia oral ya está en marcha.