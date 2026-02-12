El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que recorrerá el hemisferio norte desde el Ártico hasta el mar Mediterráneo. Durante algunos minutos, la Luna se ubicará exactamente frente al Sol y generará una franja de oscuridad total sobre una zona limitada del planeta. El evento será especialmente significativo porque la totalidad volverá a observarse en Europa continental después de 27 años.

El recorrido central de la sombra lunar incluirá a Groenlandia, Islandia, parte del norte de Rusia y España. En este último país, el eclipse cruzará de oeste a este, desde La Coruña hasta Palma de Mallorca. En la mitad norte de la península ibérica y en Baleares se podrá observar la totalidad, mientras que en el sur el fenómeno será parcial.

Según los cálculos astronómicos en Tiempo Universal Coordinado (UTC), el eclipse comenzará con su fase parcial a las 15:34. La totalidad se iniciará a las 16:58, alcanzará su punto máximo a las 17:46 y finalizará a las 18:34. El último contacto parcial se producirá a las 19:57. Los horarios exactos variarán de acuerdo a la ubicación geográfica desde donde se observe.

La denominada “franja de totalidad” es la zona estrecha del planeta donde el Sol quedará completamente cubierto. Este corredor puede extenderse a lo largo de unos 15.000 kilómetros, pero suele tener apenas unos 150 kilómetros de ancho. Solo quienes se encuentren dentro de esa banda podrán experimentar la oscuridad total y ver la corona solar.

Fuera de esa franja, el eclipse se observará de manera parcial en amplias regiones del mundo, como el norte de Asia, el norte y oeste de África, gran parte de América del Norte y zonas de los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico.

El fenómeno se desarrolla en cinco etapas: el inicio parcial, el comienzo de la totalidad, el punto máximo, el final de la totalidad y el fin del eclipse parcial. Durante la totalidad, el cielo se oscurece de forma notable, la temperatura puede descender levemente y se generan efectos visuales como el “anillo de diamante” y las perlas de Baily, lo que convierte al evento en uno de los espectáculos naturales más impactantes y poco frecuentes.