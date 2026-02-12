Desde el 1° de febrero comenzó a regir en todo el país el nuevo formato del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte argentino. La actualización, impulsada por el Gobierno nacional a través del Renaper, incorpora estándares internacionales de seguridad y tecnología biométrica, aunque no implica un reemplazo automático para todos los ciudadanos.

La principal definición es que quienes tengan el DNI vigente no deben renovarlo solo por el cambio de diseño. Sin embargo, sí deberán hacerlo de manera obligatoria los mayores de 14 años que hayan tramitado el documento en 2011, ya que esos ejemplares tienen una validez de 15 años. En la práctica, contar con un DNI actualizado resulta clave para realizar trámites, acceder a servicios de salud, educación, trabajo formal y beneficios sociales.

Para los menores, el esquema se mantiene sin modificaciones: la primera actualización se realiza entre los 5 y 8 años y la segunda a los 14. La forma más simple de verificar si corresponde renovarlo es revisar la fecha de vencimiento impresa en el frente del documento.

El trámite para obtener el nuevo DNI puede gestionarse mediante la app Mi Argentina o de manera presencial en un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper. El procedimiento consiste en solicitar turno, presentarse el día asignado con la constancia correspondiente, conservar el comprobante para hacer el seguimiento online con el ID del trámite y esperar la entrega en el domicilio o en la oficina elegida. En el caso de menores de 14 años, deben asistir con su representante legal.

En cuanto a los costos, el DNI para recién nacidos es gratuito. El primer DNI y las actualizaciones obligatorias de 5/8 años y 14 años cuestan $7.500, al igual que la emisión por cambios o rectificaciones. La rectificación de identidad de género no tiene costo en el primer trámite. Para gestiones urgentes, el DNI exprés cuesta $18.500, el de 24 horas $29.500 y el DNI al instante $40.500. Para extranjeros, la primera identificación y actualizaciones tienen un valor de $14.000.

Desde el Ministerio del Interior aclararon que los DNI y pasaportes actuales continúan siendo válidos para viajar, votar y realizar trámites. El objetivo del rediseño es reforzar la seguridad y hacer más difícil la falsificación de documentos, mediante nuevas tecnologías de impresión y resguardo de datos biométricos.