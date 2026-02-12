Durante el verano y las altas temperaturas, la aparición de cucarachas en las viviendas se vuelve casi inevitable. Frente a esta situación, cada vez más personas buscan alternativas que no impliquen el uso de aerosoles tóxicos. En ese contexto, la mezcla de hojas de laurel y limón se popularizó como un repelente casero que actúa de forma sensorial sobre estos insectos.

El fundamento del método está en el olfato de las cucarachas. Estos insectos dependen en gran medida de los estímulos aromáticos para orientarse y encontrar alimento. El laurel contiene aceites esenciales de aroma intenso que saturan sus receptores, dificultando su desplazamiento. Por su parte, el limón aporta acidez y un perfume cítrico que las repele y, al mismo tiempo, ayuda a higienizar superficies al neutralizar restos de comida que suelen atraerlas.

Para aplicar el truco, se recomienda triturar hojas de laurel secas para liberar sus aceites naturales y mezclarlas con rodajas finas de limón. Luego, colocar la preparación en pequeños cuencos o bolsitas de tela y distribuirlos en zonas clave del hogar: detrás de la heladera, debajo de la bacha, en alacenas, rejillas o desagües.

El efecto del aroma no es permanente, por lo que se aconseja renovar la mezcla cada tres a cinco días. También es fundamental realizar una limpieza previa, eliminando migas, grasa o residuos que puedan servir de alimento a la plaga. Con estos cuidados, la combinación de laurel y limón se presenta como una opción económica, natural y libre de químicos para mantener a raya a las cucarachas.