YPF anunció la firma de un Acuerdo de Desarrollo Conjunto con la italiana Eni y la empresa XRG para avanzar en Argentina LNG, el proyecto que apunta a producir y exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta hacia mercados internacionales. El entendimiento es vinculante y fija el plan de trabajo para llegar a la Decisión Final de Inversión durante el segundo semestre de 2026.

La iniciativa contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL. Para lograrlo se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción, cada una con capacidad de 6 millones de toneladas por año. El proyecto integra todas las etapas del proceso: producción, procesamiento, transporte y exportación del gas.

Tras la firma del acuerdo, las empresas iniciarán la etapa de Ingeniería Básica, conocida como FEED, junto a tareas de estructuración técnica, comercial y financiera. Esta fase es clave para definir los aspectos económicos y técnicos antes de avanzar con la inversión definitiva.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que la incorporación de XRG fortalece la iniciativa y la posiciona como uno de los proyectos de GNL más relevantes a nivel global. Desde Eni, Guido Brusco remarcó que el acuerdo consolida el perfil internacional del emprendimiento y su potencial en el mercado energético. En tanto, Mohamed Al Aryani, de XRG, subrayó que el objetivo es desarrollar un proyecto de gran escala que aporte suministro confiable de energía y genere valor a largo plazo.

Argentina LNG forma parte de la estrategia para monetizar el potencial gasífero de Vaca Muerta y posicionar al país como exportador global de gas natural licuado, en un contexto de creciente demanda energética internacional.