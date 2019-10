Alberto Fernández dijo que se ocupará de "ordenar la situación de los jubilados"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que si gana las elecciones del 27 de octubre ordenará "la situación de los jubilados" porque "no es posible que hayan quedado sumergidos donde están sumergidos". "Si a ustedes les preguntan de dónde vamos a sacar la plata, díganles que voy a dejar de pagar los intereses a los bancos para dárselos a los jubilados", manifestó en el acto realizado en el local de la Unión Obrera Molinera de la localidad bonarense de Chacabuco. En otro orden, Fernández, pidió a los maestros "que nunca bajen los brazos", y advirtió que "no debemos dejar de confiar en ellos, porque son los que hicieron fuerte a la Argentina". "Este es el gobierno de un presidente como Mauricio Macri que dijo que la gente caía en la Educación Pública cuando le dio al país cinco premios Nobel. En esta provincia, la gobernadora (María Eugenia Vidal) fue a buscar voluntarios para reemplazar a los docentes. No les importa la escuela pública", remarcó Fernández. El candidato presidencial se describió como "un hijo de la Universidad Publica" y aseguró que las casas de altos estudios que son sostenidas por el Estado "no representan un costo" para "una sociedad que necesita el conocimiento". "Nos quieren convencer que los problemas que tenemos son consecuencia de los derechos que conseguimos. Argentina tiene que volver a encenderse. En cuatro años subió el desempleo, crecieron la pobreza, el hambre y se cerraron cientos de industrias. Pagamos tarifas dolarizadas para asegurarles negocios a los amigos del presidente que posee todas las empresas energéticas", apuntó. En ese sentido, Fernández calificó como "vergonzoso" que exista el hambre en Argentina y sostuvo que en la actualidad en el país "se cierran industrias y se abren comedores. "Hacemos falta todos en Argentina. Nadie sobra y la gente debe tener un lugar y de esta forma vamos a construir un futuro", manifestó el postulante del Frente Frente de Todos en el cierre del acto en la localidad de Chacabuco. Fernández se mostró esta mañana en Junín junto al ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, con quien compartirá otras actividades de campaña en Chivilcoy, ciudades que integran la Cuarta Sección electoral bonaerense. El candidato concluirá sus actividades de campaña de hoy en Chivilcoy, junto a la candidata a intendenta, Constanza Alonso, y Randazzo, oriundo de esa ciudad, en un acto previsto para las 19 en el club Colón.