Alberto Fernández habló con la titular del PAMI sobre el controvertido viaje a México

Tras la polémica, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, conversó por teléfono con la titular del PAMI, Luana Volnovich, que regresó al país después su controvertido viaje a México junto a su pareja actual, que también es su número dos en la emblemática obra social de jubilados y pensionados. La funcionaria se reincorpora este lunes a trabajar, dijeron.

Luego de la primera conversación, no descartaron que el presidente y Volnovich se reúnan ese lunes mismo o en algún momento de la semana próxima. Pero "más allá de lo ocurrido", Alberto Fernández "valora su trabajo" en el PAMI, señalaron las fuentes. Esto, a priori, podría dejarla a salvo de una eventual salida. Al menos por impulso del presidente.

Según confirmaron desde su entorno, lo que le enojó al mandatario nacional es haberse enterado recién por este escándalo de que Volnovich que está de novia con el subdirector ejecutivo en el PAMI, Martín Rodríguez, militante de La Cámpora igual que ella. Además, se fueron juntos de viaje y dejaron acéfala la estructura central del organismo.

"No me importa la vida privada de las personas, pero no me parece correcto que el número uno y el número dos del organismo estén en pareja", le escucharon decir al jefe de la Nación.

Tampoco dijo el mandatario si en la charla que tendrá con la joven militante de la organización que conduce Máximo Kirchner (ella tiene 42 años) le pedirá que "sacrifique" a su novio. Es decir, que tengan que dejar de trabajar juntos en el PAMI una de las cajas más abultadas del Estado argentino.

La imagen de la polémica. La titular del PAMI junto a su novio, de vacaciones en México.

Fernández aseguró no estar "enojado", aunque sí está clara la molestia por la relación y la salida de vacaciones conjunta. En el entorno presidencial aseguran que Volnovich le explicó que tenía comprando su "paquete turístico" en una situación similar a la del ministro Jorge Ferraresi, que viajó a Cuba. Es decir, que si no lo usaba ahora "lo perdía". El mandatario optó por creerle.

El titular del ejecutivo nacional aceptó las disculpas de Ferraresi y ahora también señala que las criticas en las redes contra Volnovich "están más cargadas de machismo".

A la directora del PAMI la filmaron tomando un trago en un bar de la exclusiva isla de Holbox, al norte de Mexico en la reserva de reserva ecológica Yum Balam. La filmación se viralizó en redes y generó una fuerte molestia en el entorno presidencial, en La Cámpora, pero sobre todo en la opinión pública.

El presidente le transmitió de manera directa el reto por haber desobedecido sus recomendaciones y volado al exterior sin avisar, en plena pandemia, con restricciones a la compra de pasajes en cuotas y con casi todos los funcionarios del Gobierno vacacionando en el país.

Más allá de esta suma de desaciertos, la situación de Volnovich aún no está definida. El presidente respeta puertas adentro el loteo de cargos que se hizo cuando asumió en el Gobierno, a fines de 2019, y PAMI, caja estratégica de poder, en ese momento quedó para La Cámpora. Máximo Kirchner ubicó a Volnovich allí, con permiso de Cristina.

Con información de Clarín.