En la cuenta regresiva hacia el Día del Niño, el estudio de HUARPE TV se llenó de risas, curiosidad y ternura. Felipe e Isabella, dos pequeños que con ilusión jugaron a ser periodistas, recibieron en el programa Yo Te Invito a un invitado muy especial: el gobernador Marcelo Orrego. Entre preguntas sencillas y espontáneas, surgió un momento cargado de emoción que dejó un mensaje para todos los niños sanjuaninos.

Con una sonrisa y un tono cercano, Orrego expresó palabras que invitan a soñar y a creer en uno mismo. Su mensaje para todos los pequeños sanjuaninos fue: “Que siempre sueñen lo que quieran ser, que lo que hagan le pongan todo el amor del mundo y confiar en uno mismo, las cosas se pueden hacer si se hacen con amor y pasión. Que le pongan el alma a todo lo que hagan”, dijo, dejando un consejo que no solo llega a los más pequeños, sino también a los grandes.

El gobernador recordó la importancia de no perder la capacidad de soñar, ese motor que impulsa la infancia y que, con esfuerzo y dedicación, puede convertir cualquier ilusión en realidad. “No hay límites cuando se trabaja con amor y con ganas”, resaltó durante la entrevista.

En la charla, los niños también le preguntaron cómo era su infancia, y Orrego no dudó en compartir anécdotas que pintan un cuadro simple, pero lleno de felicidad: tardes en la plaza, juegos con amigos y un hogar lleno de cariño. “Cuando uno es chico, lo más lindo es tener tiempo para jugar, para estar en familia. Esos momentos son los que quedan para siempre”, contó con nostalgia y alegría.