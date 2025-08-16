El Club Sportivo Desamparados eligió este viernes por la noche a sus nuevas autoridades en una jornada marcada por la participación y el compromiso de sus socios. Con 222 votantes habilitados, la lista “Más Verde”, encabezada por Martín Sassul, obtuvo un triunfo contundente al imponerse con 155 votos, contra los 67 sufragios alcanzados por la lista “Todos por Desamparados”, liderada por Nélson López.

Fueron 222 los socios empadronados que fueron a votar. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El resultado dejó en claro el respaldo mayoritario de la masa societaria al psicólogo de 35 años, quien llega acompañado por Raúl Sánchez en la vicepresidencia y con el apoyo de históricos jugadores de la institución como Lucas Ceballos, Manuel Guirado y Silvio Prieto.

Con este resultado, la lista “Más Verde” se impuso con casi el 70% de los votos emitidos, marcando una diferencia que legitima a Sassul como el nuevo conductor de la vida institucional del “Víbora”. Sassul, quien renunció a su cargo como director del SEM en Capital, prometió dedicarse plenamente al club, y aunque evitó dar cifras sobre la deuda, se comprometió a regularizar de inmediato los sueldos del plantel profesional.

Por su parte, el candidato derrotado, Nélson López, había planteado como ejes de su propuesta la transparencia y la unidad interna. López, con experiencia en la función pública y trayectoria en el fútbol local, había adelantado que de resultar electo pondría en marcha un plan de ordenamiento administrativo y financiero en un plazo de dos a tres meses. Sin embargo, su mensaje no logró conquistar al grueso de los socios que, con su voto, marcaron la dirección de un cambio inmediato.