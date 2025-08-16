Publicidad
Tiempo en San Juan: la temperatura este sábado 16 de agosto será estable

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado una jornada con cielo mayormente despejado en la provincia, tras una mañana de nubosidad parcial. La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima fue de 6°C. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Comienza una agradable jornada de sábado.(Foto gentileza)

San Juan tendrá este sábado 16 de agosto un clima agradable y con predominio de cielo despejado durante la mayor parte del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con algo de nubosidad temparno en la mañana, aunque pasada las primeras horas el cielo se fue despejando progresivamente y lo hara hasta la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la máxima alcance los 19°C, mientras que la mínima registrada fue de 6°C en las primeras horas. Estas condiciones anticipan un sábado templado, ideal para actividades al aire libre.

Respecto al viento, el informe oficial indica que soplará desde el sector sudeste por la mañana, rotará al este durante la tarde y finalizará del sur en horas de la noche, aunque sin intensidades significativas.

De cara al domingo y al inicio de la próxima semana, las condiciones se mantendrán estables, con máximas que se ubicarán entre los 19 y 21 grados. Se espera, además, que el cielo permanezca parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

