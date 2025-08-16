Luego de imponerse con casi el 70% de los votos en las elecciones de este viernes, el flamante presidente de Sportivo Desamparados, Martín Sassul, se dirigió a socios e hinchas con un mensaje cargado de gratitud y compromiso.

En un video publicado en las redes oficiales del club, Sassul expresó: “Quiero agradecer a todos los hinchas y socios de Sportivo Desamparados por darnos esta responsabilidad y el honor de conducir los destinos del club por los próximos dos años. Hemos formado un equipo muy interesante, con nuestros ídolos y jugadores que nos dieron tantas alegrías. Hoy queremos devolver un poquito de lo que el club nos ha dado”.

El dirigente, que renunció a su cargo como director del SEM en Capital para dedicarse plenamente a la institución, destacó la necesidad de unidad: “Mañana tenemos un partido importante contra San Lorenzo Junior y hace falta que vengan todos a participar. De acá para adelante necesitamos más unidad para volver a ser el Desamparados grande que todos queremos. Así que un abrazo grande para todos, y Sportivo para siempre” concluyó.

Sassul llega acompañado por Raúl Sánchez en la vicepresidencia y el respaldo de referentes históricos como Lucas Ceballos, Manuel Guirado y Silvio Prieto, en un contexto donde los socios legitimaron su conducción con un amplio respaldo en las urnas.