En una charla cercana y llena de anécdotas, Marcelo Orrego abrió las puertas a su infancia y recordó aquellas pequeñas travesuras que toda persona hace cuando es niño. Entre risas y complicidad, el mandatario relató cómo la picardía formó parte de su crecimiento y lo enseñó a divertirse mientras aprendía de los límites.

Publicidad

"Me mandaba mis macanas, travesuras de chico uno siempre hace, para eso uno es niño", contó Orrego con una sonrisa, dejando entrever la inocencia de aquellos recuerdos. Entre sus “picardías” más recordadas mencionó la clásica broma de tocar el timbre y salir corriendo, a la que él y sus amigos llamaban ring raje. Una actividad que, aunque inocente, lograba sacar de quicio a más de un adulto, sobre todo a su papá.

El gobernador también admitió que sus travesuras no siempre fueron tan simples. "Hice otras picardías más graves que hacía que mi papá se ponga furioso, pero de todo he hecho un poquito", confesó con sinceridad, evocando aquellos momentos en los que aprendió a convivir con la autoridad y a entender las consecuencias de sus actos.

Publicidad

Más allá de las anécdotas cómicas, estos recuerdos permiten ver otra faceta de Orrego: la de un niño inquieto, curioso y activo, que descubría el mundo a su manera y aprendía a socializar, divertirse y probar límites con creatividad y espontaneidad.

Publicidad

Este relato se suma a otras historias compartidas por el mandatario en programas como Yo Te Invito, donde ha contado sus juegos favoritos, su amor por el deporte y los recuerdos familiares que marcaron su infancia. Entre deportes, juegos de mesa y ahora estas pequeñas travesuras, se dibuja la figura de un niño lleno de energía y de ganas de explorar, un espíritu que luego acompañó su camino hacia la vida adulta y la política.