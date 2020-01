Alberto Fernández: "Necesitamos una definición medianamente rápida sobre la deuda"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que Argentina necesita una "definición medianamente rápida" sobre la deuda externa y sostuvo que "hablar" sobre esa materia "complica el escenario", por lo que afirmó que en el Gobierno son "cuidadosos" y tienen "reservas".



"Siempre les digo a los periodistas que son muy ansiosos, que nunca pierdan de vista que estamos frente a una negociación y, como tal, debemos ser cuidadosos y mantener ciertas reservas porque cualquier cosa que se diga puede significar algo que despierte expectativas o malestares indebidos", consideró Fernández en una entrevista con el canal C5N.



Ante el viaje del ministro de Economía Martín Guzmán a Nueva York, donde mañana transmitirá la voluntad de pago ante el inminente inicio del proceso de reestructuración de deuda, el mandatario sostuvo que el país necesita una "definición medianamente rápida" en ese sentido.



Sobre las tareas de comunicación en esta cuestión, aclaró: "Sólo actúa Guzmán y yo soy el otro posible vocero. Conozco lo que está haciendo, pero tratamos de ordenar las cosas para que no pase esto que pasa tan recurrentemente en Argentina de que se empieza a especular, hablar y hacer confabulaciones, y eso sólo complica el escenario".



El mandatario sostuvo que en su visita a Israel pudo "contarle detalladamente" al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, "el modo penoso en que en muy poco tiempo se endeudó Argentina en límites tales que la deuda se volvió insostenible".



"Las posibilidades de pago de la deuda se hacían virtualmente imposibles de cumplir. Le expliqué cómo eso había funcionado con cierta negligencia de los que dieron los préstamos y una enorme irresponsabilidad del Estado argentino, y también con cierta complacencia del FMI", relató.



Al respecto, el mandatario ratificó su plan de que el FMI le dé al país la "oportunidad de crecer, poder exportar, juntar dólares y poder pagar pero, antes que nada, sacar a los argentinos de la crisis social".



Al respecto, indicó que Netanyahu "tomó nota" y expresó su "voluntad de ayudar en lo que fuera posible".



Por otro lado, Fernández hizo un llamado de atención sobre los gobernadores que "fueron inducidos" por el gobierno de Mauricio Macri a endeudarse en dólares y "muchas provincias creyeron que era una buena alternativa, pero ahora terminó siendo una enorme trampa".



"Fue una deuda perversa, no sólo por la tasa, sino porque era un deuda que se tomaba y se asumía y se tomaba el compromiso de pagarla en muy corto plazo, y ahora caen las obligaciones y no hay cómo cubrirlas", planteó el mandatario.



Tras aclarar que no tiene "ninguna duda" de que esa fue una "política diagrama e inducida por el gobierno nacional en su momento", Fernández advirtió que "también los gobernadores tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron".



"Por más que a mí me induzcan, siempre tengo la libertad como gobernador de hacerlo o no", dijo y ejemplificó: "Santa Cruz también fue inducida, y prefirió no hacerlo, y está con sus cuentas bastante saneadas, cuando nos decían que iba a ser Venezuela".