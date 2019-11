Alberto Fernández participó de la presentación del libro "Somos Belén" sobre el derecho al aborto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo Alberto Fernández participó hoy de la presentación del libro "Somos Belén" que relata la historia de una joven tucumana que estuvo injustamente presa a causa de un aborto espontáneo y dijo que "avala todo lo que se está pidiendo acá" en referencia a los cánticos del público que pedía "aborto legal".



La presencia de Fernández sorprendió al auditorio reunido en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ya que no estaba anunciada su presencia. Allí la periodista y abogada Ana Correa estaba presentando su libro.



Casi al final del encuentro, ingresó Fernández junto a Vilma Ibarra, una de las dirigentes que designó para hacerse cargo de la transición hasta su asunción el próximo 10 de diciembre, y se sentó en primera fila.



Luego de que concluyeran las exposiciones, Correa lo invitó a subir al escenario.



"Perdón que llegué tarde. Vengo de Uruguay. No quise estar ausente. Era muy necesario estar presente. Aunque era tarde, más vale tarde que nunca", comenzó diciendo Fernández.



"Avalo lo que dicen. Eso explica por qué estoy acá. Y avalo lo que planteas en tu libro -le dijo a Correa- que es un hecho que debe darnos vergüenza como sociedad y no tenemos que seguir pasando vergüenza", aseguró.



Se refirió así al libro donde la periodista relata la historia de Belén (nombre ficticio que se utiliza para identificar a la joven), una joven de 27 años que en 2014 fue a la guardia de un hospital de Tucumán con dolores abdominales.



Ella fue acusada de homicidio por tener un aborto espontáneo y la condenaron a ocho años de cárcel, de los cuales cumplió tres, hasta ser absuelta gracias al trabajo de un red de profesionales y militantes feministas que la acompañaron y asumieron su defensa.



"Queremos más libertad y derechos para todas", dijo Fernández, que cerró su discurso con un "gracias a todas, todos, todes", en medio de los aplausos de la concurrencia y los cánticos de "aborto legal, en el hospital".



Fernández ingresó justo en el momento en que la escritora Claudia Piñeiro, una de las integrantes del panel que acompañó a la autora, decía que el libro "era un hecho político" ya que la historia de Belén "es la historia de cientos de mujeres que no pueden acceder al derecho al aborto".



También participaron de la presentación la abogada Soledad Deza, defensora de Belén, la también abogada Nelly Minyersky, la actriz Dolores Fonzi que leyó una carta de la protagonista del libro, y el actor y escritor Gonzalo Heredia que se hizo cargo de la lectura de párrafos del prólogo escrito por Margaret Atwood, autora de 'El cuento de la criada', mientras que la periodista Ingrid Beck ofició de presentadora.



Ana Correa agradeció a Belén y le pidió "perdón en nombre de todos los que aún no le pidieron perdón" y bregó para que el aborto "sea ley en Argentina".



Fernández se quedó hablando en privado con las integrantes del panel y luego recorrió el auditorio repleto de pañuelos verdes, sacándose fotos con el público.