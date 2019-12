Alberto Fernández prometió autos a “precios accesibles”

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy el acto de lanzamiento del “Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo” con el que busca reactivar la venta y producción de vehículos para volverlos más “accesibles” a los consumidores. El pacto fue definido por el jefe de Estado como el “puntapié” del “nuevo contrato social” que busca su administración y advirtió que la economía “se abrirá” a las importaciones en la medida que “no mate a la industria”.

“Ustedes dieron el puntapié del contrato social argentino. Lo han hecho los que trabajan y los que producen. Y pido un lugarcito para que el Estado esté presente, para que esto se concrete más rápidamente", señaló el mandatario en la sede del gremio metalmecánico Smata.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández junto a los gobernadores dieron de baja el Pacto Fiscal

Fernández elogió la rúbrica del pacto productivo realizado entre los gremios del sector y las entidades empresarias. “El camino es éste, ponerse de acuerdo entre los que producen, invierten y trabajan”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo. “Pretendemos autos accesibles a precios accesibles para todos”, agregó y defendió un modelo donde “la riqueza se genera con empresarios que dan trabajo”. “La Argentina que se inicia es la Argentina que valora al que invierte, que valora al que trabaja y que valora el consumo y el desarrollo económico en desmedro de la Argentina de la especulación”, subrayó.

Además, el Presidente dio definiciones sobre cuál será su política de comercio exterior en relación con la actividad manufacturera. “Decir 'abrimos las puertas, importamos y así somos parte del mundo’ es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, al que produce y al trabajo argentino”, alertó Alberto Fernández. “No esperen que haga eso porque no lo voy a hacer. No lo hizo Néstor (Kirchner), no lo hizo Cristina y menos lo voy a hacer yo”, destacó.

MIRÁ TAMBIÉN Marcelo Lima entre los 26 postulantes para la Corte de Justicia

En la misma clave, el mandatario anticipó que “vamos a hacer del Mercosur nuestro espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización", ya que se trata de un “hecho irreversible y debemos asumirlo con inteligencia".