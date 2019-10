Alberto Fernández será "absolutamente" el presidente en caso de ganar las elecciones, dice Solá

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional de Red por Argentina, Felipe Solá, dijo hoy que Alberto Fernández será "absolutamente" el presidente de la Nación en caso de ganar las elecciones, y evitó adelantar si integrará su gabinete en caso de que el Frente de Todos acceda al gobierno nacional. "Absolutamente el presidente va a ser Alberto Fernandez. Si hay alguna duda, es bueno esperar unos días para ver cómo se integra el gabinete", aseguró Solá, ante una consulta sobre el rol que tendrá la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un eventual gobierno del Frente de Todos. El legislador aseguró que, de acceder al gobierno, el principal objetivo de ese espacio será "activar la economía y que la inflación baje" y destacó que en el ámbito internacional "no debemos rechazar el acuerdo" Mercosur-UE sino "revisarlo para promover a los sectores que están sumergidos". "No debemos rechazar ese acuerdo sino revisarlo porque hay dos años para eso, pero no rechazarlo porque eso sería hostilidad con Europa", afirmó el ex gobernador bonaerense en declaraciones a radio Continental. Además, se pronunció además a favor de "rehacer" el Mercosur "porque está como dormido pero para eso hace falta acercar posiciones con Brasil". Consultado sobre si ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores, Solá consideró que ese anuncio debería hacerlo Alberto Fernández y afirmó que "estoy cerca de él y estoy para donde convenga mi experiencia", aunque aclaró que "es él el que tiene que decir quiénes van a acompañarlo".