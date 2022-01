Alberto “Puchi” Ontiveros aspira al Dakar 2023

Con 31 temporadas ligadas al mundo del motociclismo, sus ganas son las mismas del primer día, cuando debutó con 14 años en el “Safari tras las Sierras”. Alberto “Puchi” Ontiveros habló de su preparación para este 2022 y de sus aspiraciones de llegar al Dakar 2023.

Dueño del South American Rally Race, logrando esa competencia en la categoría motos, y ganador de algunas competencias enduro en la provincia, el sanjuanino consideró que “el 2021 fue un gran año". "Gané la carrera más importante de rally raid en Sudamérica, logré victorias en competencias enduro sanjuanino y terminé subcampeón del Campeonato Argentino de Navegación, que el destino, la suerte y otros factores, quisieron que lo perdieran por un punto. De todos modos estoy muy conforme”, afirmó.

El motociclista entrena todas las mañanas en el gimnasio ubicado en el CEF N°20, bajo las órdenes de su profesor Ernesto “Tito” Pezé. Los trabajos, básicamente, están centrados en ejercicios de fuerza y musculación. Con respecto a lo deportivo, uno o dos días por semana practica con la moto, eligiendo Ullum o Albardón como sus lugares principales. “Entreno con las mismas ganas que el primer día", dijo.

Ontiveros es consciente que los calendarios se cumplen de acuerdo a la situación sanitaria. Entre sus principales objetivos a corto plazo aparecen las ganas de participar en el campeonato sanjuanino y argentino enduro, como así también correr el latinoamericano de Cross Country. “Descarto competir en el SARR 2022, no defenderé el título de campeón porque no tengo tiempo para prepararme y tampoco el presupuesto necesario. La idea es continuar siendo competitivo para lo que se llegue a venir, participar a nivel nacional e internacional, y como siempre soñar con correr el Dakar 2023, para eso, entreno todos los días de mi vida”.

Un especialista en la materia, con siete Dakar en el lomo (sanjuanino que más corrió) no podía no opinar sobre la edición que finalizó recientemente en Arabia Saudita. “El Dakar siempre es un desafío, por eso es la carrera más difícil del mundo, la organización toma decisiones y cambia la forma de la prueba según lo que cree que es mejor. La organización realizó un cambio estratégico en hojas de ruta, las referencias estaban más cerca y debían frenar más, por ende cometían más errores. Antes las referencias eran más largas y se prestaba más para acelerar, no tanto para navegar. A mí me serviría este modo de carrera, en Argentina se corre un rally más lento. Tengo ganas de estar presente y tratar de terminar entre los 20 mejores del mundo”.

El “Puchi” entrena y compite a la par de jóvenes de 20 años, teniendo la energía, ímpetu y experiencia sobre todo, para seguir arriba de una moto en el máximo nivel.