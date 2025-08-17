El cantante Ale Sergi, vocalista de Miranda!, y la DJ cordobesa Cinthia Bustamante, conocida artísticamente como La Cintia, finalizaron su relación tras 10 años juntos. La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito en su programa LAM (América TV), donde destacó que la separación se produjo en buenos términos y sin intervención de terceros, atribuyéndola al desgaste natural y a la distancia.

La pareja, reconocida por mantener un perfil bajo durante su relación, optó por manejar la ruptura con la misma discreción que caracterizó su vínculo. Ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas al respecto. Sergi y Bustamante se conocieron en 2015 durante un concierto de Miranda! en Córdoba, cuando ella se acercó al artista para proponerle una colaboración musical. Desde entonces, compartieron una vida privada alejada de los reflectores, con su gato como único "hijo" en común.

Publicidad

A lo largo de su relación, ambos consolidaron sus carreras en la música. Sergi continuó al frente de Miranda!, mientras que Bustamante se estableció como DJ en la escena del tech house, fundando su propio sello discográfico, La Blue Label, y creando su fiesta insignia, La Blue Party. Su historia de amor incluso inspiró canciones, como "Igual a nadie", incluida en el último álbum de Miranda!, Nuevo Hotel Miranda!, donde Sergi y Juliana Gattas le rindieron homenaje con versos como "Cintia me inspira a ser mejor".

Antes de su relación con Bustamante, Sergi mantuvo vínculos sentimentales con Nieves Jaller y Andrea Rincón, esta última calificada por la actriz como "tóxica y dañina" en declaraciones a PH Podemos Hablar. Asimismo, su breve romance con Juliana Gattas, su compañera de banda, derivó en una sólida amistad y en la creación de Miranda!.