Aunque hoy suele considerarse un detalle estético, el triángulo que traen muchos buzos tiene un origen funcional que muy pocos conocen. Su presencia remonta a los primeros diseños de sudaderas creados en la década de 1920.

El diseño original fue ideado por Benjamín Russell, fundador de una fábrica de prendas en Estados Unidos, para mejorar la comodidad de los jugadores de fútbol americano, que utilizaban sweaters de lana poco adecuados para el esfuerzo físico. El pequeño triángulo de tela más gruesa, conocido como “triángulo de absorción”, se colocaba en la zona del cuello para absorber el sudor que bajaba por esa área durante la práctica deportiva.

Además de ayudar a manejar la transpiración, esa pieza reforzaba la costura alrededor del cuello y evitaba que la prenda se estirara o deformara con el uso intenso. Fue un recurso práctico que se incorporó a la prenda deportiva en sus primeras versiones comerciales y logró una amplia difusión.

Con el paso del tiempo y los avances en los materiales textiles, la función original de ese triángulo dejó de ser necesaria. Las telas modernas absorben mejor la humedad y los diseños actuales no dependen de ese refuerzo para la durabilidad o el confort.

Sin embargo, el triángulo se mantuvo en muchos buzos y sweaters como un detalle de diseño, un guiño a la historia de la prenda y una forma de conservar un elemento clásico dentro de la moda deportiva.