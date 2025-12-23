El Gobierno de San Juan definió una estrategia de promoción turística para la temporada 2025/2026 con presencia en dos puntos estratégicos de la Costa Atlántica argentina. La provincia contará con espacios promocionales en Mar del Plata y Pinamar, orientados a difundir sus destinos y su producción regional.

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego durante una rueda de prensa. “Van a haber dos puntos de encuentro en Pinamar y Mar del Plata, dos lugares muy conocidos donde vamos a poder mostrar lo que significa nuestra provincia”, expresó.

Según detalló el mandatario, los espacios estarán ubicados en zonas de alto tránsito turístico. En Mar del Plata funcionará sobre la calle Güemes, mientras que en Pinamar se instalará sobre la calle Bunge, dos arterias centrales que conectan la actividad comercial con el frente costero.

En esos puntos, San Juan promocionará no solo su oferta turística, sino también sus productos regionales. “Además de nuestros paisajes, tenemos productos extraordinarios como el aceite de oliva, los pistachos, el membrillo, las aceitunas, el mosto y la alcayota”, señaló Orrego.

El gobernador recordó que la provincia ya realizó una experiencia similar durante la última temporada de verano en Villa Gesell. “El año pasado nos fue muy bien, hicimos una prueba piloto y vendimos todo”, indicó.

La iniciativa busca consolidar la presencia de San Juan en destinos de alta afluencia turística y fortalecer su posicionamiento a nivel nacional. “Es importante promocionar lo nuestro porque tenemos con qué: paisajes, recursos naturales, productos que se generan en la provincia y la gente”, concluyó Orrego.

Con esta acción, el Gobierno provincial apunta a ampliar la difusión del turismo sanjuanino y atraer visitantes durante la temporada 2025/2026, aprovechando el flujo turístico de la Costa Atlántica.