El Gobierno de San Juan inauguró este lunes 22 de diciembre la temporada de verano 2025/2026 con la puesta en funcionamiento de cuatro miradores en el Dique Punta Negra, una obra que demandó una inversión de $460.000.000, todo con fondos provinciales.

El acto se desarrolló pasadas las 21 horas y correspondió a los paradores 1, 2, 4 y 5, mientras que el mirador 3 permanece en construcción y "será habilitado próximamente". Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego señaló a DIARIO HUARPE: “Hemos avanzado para dar inaugurada la temporada, con una vista extraordinaria para que los sanjuaninos y los turistas la pasen bien y puedan disfrutar de la provincia, con una inversión de $460.000.000 de fondos provinciales”.

Los nuevos miradores están ubicados sobre la ruta y cuentan con parasoles con energía solar, mesas y bancos, espacios de descanso, estacionamiento para autos, motos y bicicletas, infladores para vehículos y puntos de carga de celulares mediante energía solar.

Los miradores cuentan con puntos de paneles solares. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Durante el acto, Orrego destacó que el proyecto fue planificado desde el inicio de la gestión y forma parte de una estrategia más amplia. “Es una idea que pensamos hace tiempo, desde el inicio de la gestión, y hoy es un sueño que estamos haciendo realidad. Es importante ponerle valor agregado a nuestra materia productiva y el turismo cumple un eje fundamental”, expresó el mandatario.

“Es parte de un plan integral que la provincia tiene desarrollado en materia de turismo. Muchísima gente nos visita y a los sanjuaninos nos representa el Sol, la montaña y la fuerza de su gente”, dijo Marcelo Orrego.

Los miradores buscan potenciar el turismo en la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, el ministro de Turismo, Deporte y Cultura, Guido Romero, explicó que las obras se originaron a comienzos de 2024, cuando se decidió reformular los servicios en los diques. “Estamos inaugurando una temporada muy importante, dándole valor agregado a la decisión del gobernador de darle vida al dique Punta Negra, Ullum y al río. Estas obras nacieron en enero del año pasado, cuando se tomó la decisión de cambiar los servicios que se prestaban en los diques. Cientos de turistas y sanjuaninos vienen a disfrutar y buscamos brindarles mayores servicios”.

Así se ven los miradores desde una toma panorámica. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Desde el Ejecutivo provincial también remarcaron el trabajo interministerial que formó parte de las obras, con el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de garantizar servicios adecuados y condiciones de tranquilidad para quienes visitan la zona.

Con la inauguración de los miradores, el Gobierno de San Juan dio inicio formal a la temporada de verano y sumó nueva infraestructura en uno de los principales puntos turísticos de la provincia.

También reforzaron la seguridad y los deportes náuticos en el Dique Punta Negra. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Próximas obras en puntos turísticos

Con la inauguración de estas obras turísticas, el Gobierno de San Juan anticipó que avanzará en otros puntos turísticos de la provincia. “Vamos a seguir avanzando en este tipo de obras que le dan un valor agregado al turismo. Estamos trabajando en la Difunta Correa, Quebrada de Zonda y en el Dique de Ullum”, señaló Orrego. En este sentido, indicó que continuarán avanzando con obras que le dan valor agregado a la provincia y al sector turístico.