Provinciales > Inicio temporada 25/26

Los nuevos miradores en el Punta Negra demandaron una inversión de $460 M

En la inauguración de la temporada de verano 2025/2026, el Gobierno de San Juan dejó inaugurados cuatro miradores en el Dique Punta Negra para embellecer la zona y potenciar el turismo.

Por Giuliana Díaz

22 de diciembre de 2025
El Dique Punta Negra tiene cinco miradores, de los cuales cuatro ya están inaugurados para la temporada de verano. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El Gobierno de San Juan inauguró este lunes 22 de diciembre la temporada de verano 2025/2026 con la puesta en funcionamiento de cuatro miradores en el Dique Punta Negra, una obra que demandó una inversión de $460.000.000, todo con fondos provinciales.

El acto se desarrolló pasadas las 21 horas y correspondió a los paradores 1, 2, 4 y 5, mientras que el mirador 3 permanece en construcción y "será habilitado próximamente". Al respecto, el gobernador Marcelo Orrego señaló a DIARIO HUARPE: “Hemos avanzado para dar inaugurada la temporada, con una vista extraordinaria para que los sanjuaninos y los turistas la pasen bien y puedan disfrutar de la provincia, con una inversión de $460.000.000 de fondos provinciales”.

Los nuevos miradores están ubicados sobre la ruta y cuentan con parasoles con energía solar, mesas y bancos, espacios de descanso, estacionamiento para autos, motos y bicicletas, infladores para vehículos y puntos de carga de celulares mediante energía solar. 

Los miradores cuentan con puntos de paneles solares. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Durante el acto, Orrego destacó que el proyecto fue planificado desde el inicio de la gestión y forma parte de una estrategia más amplia. “Es una idea que pensamos hace tiempo, desde el inicio de la gestión, y hoy es un sueño que estamos haciendo realidad. Es importante ponerle valor agregado a nuestra materia productiva y el turismo cumple un eje fundamental”, expresó el mandatario.

“Es parte de un plan integral que la provincia tiene desarrollado en materia de turismo. Muchísima gente nos visita y a los sanjuaninos nos representa el Sol, la montaña y la fuerza de su gente”, dijo Marcelo Orrego. 

Los miradores buscan potenciar el turismo en la provincia. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Por su parte, el ministro de Turismo, Deporte y Cultura, Guido Romero, explicó que las obras se originaron a comienzos de 2024, cuando se decidió reformular los servicios en los diques. “Estamos inaugurando una temporada muy importante, dándole valor agregado a la decisión del gobernador de darle vida al dique Punta Negra, Ullum y al río. Estas obras nacieron en enero del año pasado, cuando se tomó la decisión de cambiar los servicios que se prestaban en los diques. Cientos de turistas y sanjuaninos vienen a disfrutar y buscamos brindarles mayores servicios”.

Así se ven los miradores desde una toma panorámica. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Desde el Ejecutivo provincial también remarcaron el trabajo interministerial que formó parte de las obras, con el acompañamiento del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de garantizar servicios adecuados y condiciones de tranquilidad para quienes visitan la zona.

Con la inauguración de los miradores, el Gobierno de San Juan dio inicio formal a la temporada de verano y sumó nueva infraestructura en uno de los principales puntos turísticos de la provincia.

También reforzaron la seguridad y los deportes náuticos en el Dique Punta Negra. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

Próximas obras en puntos turísticos

Con la inauguración de estas obras turísticas, el Gobierno de San Juan anticipó que avanzará en otros puntos turísticos de la provincia. “Vamos a seguir avanzando en este tipo de obras que le dan un valor agregado al turismo. Estamos trabajando en la Difunta Correa, Quebrada de Zonda y en el Dique de Ullum”, señaló Orrego. En este sentido, indicó que continuarán avanzando con obras que le dan valor agregado a la provincia y al sector turístico.

