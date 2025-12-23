El presidente Javier Milei cerró el año este lunes al reunirse con su Gabinete nacional en la Quinta de Olivos, en una cena informal que combinó un asado de fin de año con la evaluación de la gestión y la proyección de la agenda política para 2026. El encuentro se desarrolló en un momento clave, con el debate por la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado aún en curso y como una de las prioridades legislativas del oficialismo.

El asado congregó no solo a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, sino también a figuras centrales del armado político libertario, en lo que fue interpretado como una señal de cohesión interna tras cambios en el Gabinete y en el marco de negociaciones parlamentarias intensas. El presidente obsequió a cada funcionario una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista liberal Walter Block, como símbolo de los principios ideológicos que guían su gestión.

Además de repasar los desafíos enfrentados durante el año, los participantes del encuentro abordaron los objetivos para el año entrante, entre ellos la consolidación de la estrategia legislativa en el Congreso. La sanción del Presupuesto 2026 aparece como una pieza central de ese plan, con negociaciones en marcha para garantizar su aprobación antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

La reunión también sirvió de espacio para reafirmar vínculos entre los distintos sectores del Gobierno, en un contexto de tensión política tras la media sanción en la Cámara de Diputados y el impulso de proyectos clave en el Senado. El encuentro en Olivos fue una antesala simbólica de la etapa parlamentaria que se avecina, en la que el Ejecutivo buscará afianzar acuerdos y allanar el camino para sus prioridades legislativas.

Con este cierre de año junto a su equipo, Milei marcó el inicio de una nueva etapa de gestión, con la mirada puesta en un 2026 en el que la gestión económica, el debate presupuestario y la agenda de reformas figuran como desafíos centrales para la administración.