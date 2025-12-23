Se conoció la identidad del dueño de la mega mansión ubicada en Pilar que había sido asociada a presuntos testaferros del dirigente deportivo Marcelo “El Chiqui” Tapia, en el marco de investigaciones judiciales que analizan supuestas maniobras de blanqueo de activos y vínculos societarios.

La propiedad, situada en un exclusivo barrio de Pilar y caracterizada por su dimensión y lujos, había despertado interés mediático y judicial luego de que surgieran versiones sobre su vinculación con personas cercanas a Tapia, ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A partir de una serie de cruces societarios, registros públicos y documentación vinculada a la propiedad, se arribó al nombre del titular formal del inmueble.

El hombre identificado como dueño de la mansión posee antecedentes empresariales vinculados a sociedades que, según la investigación, habrían tenido relación con integrantes del entorno del ex dirigente. Si bien el vínculo con Tapia no siempre fue directo, la configuración de estructuras societarias generó especulaciones sobre la posibilidad de que el inmueble formara parte de un entramado para eludir controles y fomentar circuitos irregulares de adquisición y mantenimiento de bienes de alta gama.

La revelación del nombre del propietario se produjo en paralelo a investigaciones judiciales que analizan la estructura de sociedades, flujos financieros y posibles mecanismos de testaferraje en este caso. La identificación del titular de la mansión podría aportar elementos clave para avanzar en la trama de indagaciones que intentan esclarecer responsabilidades y conexiones económicas dentro del entorno investigado.

Desde el entorno del hombre identificado como titular de la mansión se deslindaron vínculos directos con Tapia y afirmaron que la propiedad fue adquirida con recursos propios, sin relación con los hechos que motivaron la investigación. Sin embargo, la causa sigue abierta, con medidas de prueba en curso y análisis de documentación complementaria por parte de los fiscales a cargo.

La publicación de esta información generó repercusiones en el ámbito político y deportivo, donde el nombre de Tapia sigue siendo motivo de debate y escrutinio público. La identificación del dueño de la lujosa mansión representa un nuevo capítulo en un caso que combina cuestiones judiciales, societarias y de alto interés mediático.