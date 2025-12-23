Una pizza casera en sartén con bordes rellenos es la propuesta que está ganando popularidad por su rapidez y porque no necesita horno: se prepara y cocina directamente sobre la hornalla, ideal para días con poco tiempo o cocinas sin acceso a horno convencional.

La base se arma con una masa sencilla, similar a la de pizza tradicional, que se estira con las manos o un palo de amasar hasta alcanzar un tamaño adecuado para la sartén. El secreto está en dejar un borde más grueso alrededor, destinado luego a ser relleno con queso u otros ingredientes que prefieras.

Una vez dispuesta la masa en la sartén caliente con un poco de aceite, se colocan los ingredientes clásicos: salsa de tomate, muzzarella y condimentos al gusto. Antes de sellar los bordes hacia arriba, se agrega más queso dentro de ese borde para lograr el efecto de “bordes rellenos”, que al cocinarse se funden y suman textura y sabor.

La cocción se realiza a fuego medio-bajo, con la sartén tapada para que el calor circule y el queso se funda sin que la base se queme. En unos pocos minutos, la pizza estará lista para voltear con cuidado y dorar ligeramente la base si se desea más crocante.

Este método permite obtener una pizza jugosa en su interior con bordes rellenos de queso fundido, sin necesidad de precalentar un horno o esperar tiempos largos de cocción. Además, la versatilidad de la receta permite incorporar otros rellenos en los bordes, como jamón, queso cheddar o incluso especias, para adaptarla a distintos gustos.

La pizza en sartén con bordes rellenos es una opción práctica, económica y sabrosa para compartir en cualquier momento, y demuestra que con técnicas simples se puede lograr una preparación que compite con las versiones tradicionales al horno.