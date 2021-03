Alejandro Toro: "Logramos tenés un rendimiento alto"

Alejandro Toro atraviesa una gran temporada. Es uno de los pilares en el presente arrollador de UPCN San Juan Voley en la Liga de Vóleibol Argentina; y tras la fase regular está totalmente enfocado en los play off que en formato burbuja se jugarán desde el 11 de marzo en San Juan. Los Cóndores vienen de terminar primeros e invictos la ronda inicial y el receptor punta destacó el funcionamiento colectivo e individual del equipo. “En la última burbuja logramos alcanzar un rendimiento bastante alto. Hay cosas que como siempre se pueden mejorar, pero son detalles que a veces salen y a veces no; pero el funcionamiento voleibolístico, físico y psicológico del equipo es realmente muy bueno”, dijo Toro

UPCN ganó sus 12 partidos de fase regular y sólo cedió dos puntos en esta instancia, con 34 sobre 36 posibles y apenas cinco sets perdidos. “En lo personal volví muy contento tras la burbuja de Mar del Plata, tanto por lo que hicimos en lo colectivo como en lo individual”, destacó el punta. Con el primer puesto, el conjunto sanjuanino clasificó directamente a semifinales, por lo tanto no disputará los cuartos de final.

“En play off trataremos de seguir por el mismo camino que en fase regular. Continuamos trabajando desde lo físico, clave para afrontar partidos seguidos, y nos preparamos pensando que cada partido es una final. Así jugamos desde el primer día. No nos permitimos perder, no podemos darnos ese lujo, como tampoco relajarnos. Con esa mentalidad salimos a jugar cada vez y entrenamos cada día”, indicó el sanjuanino.

Por su parte, la espera en semifinales permitirá ver en acción a los posibles rivales que UPCN enfrentará luego. “Van a ser interesantes todos los partidos en play off. Los equipos saben que es la última chance y van a jugar distinto. Luego, al rival que nos toque lo vamos a enfrentar como lo venimos haciendo hasta ahora, dando todo en cada pelota. Por eso sabemos que no debemos distraernos con nada, ni pensar en lo que viene. Tenemos que enfocarnos en el presente, en el partido que nos toque el día juego” aseguró.

La burbuja de play off se disputará en San Juan desde la semana próxima con los cruces de cuartos de final y semifinales (cada serie al mejor de 3). Así, Obras-Once Unidos, Ciudad-Defensores de Banfield y UVT-Paracao afrontarán los Cuartos en partidos a desarrollarse el 11 y 13 de marzo; eventualmente el dìa 14 si es necesario un tercer y decisivo encuentro. UPCN esperará directamente a su contrincante en la siguiente etapa.