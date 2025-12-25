Alerta en un avión de Sky: una falla del motor los obligó a regresar al aeropuerto

El vuelo 1820 de la aerolínea SKY Airline, que cubría la ruta entre Santiago y Buenos Aires, debió interrumpir su trayecto durante la madrugada. A pocos minutos del despegue, una indicación técnica asociada al aumento de temperatura en un motor obligó a la aeronave a retornar al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Ante el incidente, la tripulación activó los protocolos de seguridad correspondientes y coordinó con los servicios de tránsito aéreo, logrando aterrizar en la capital chilena cerca de las 5:40 horas. Aunque inicialmente trascendieron versiones sobre un presunto fuego en la unidad de potencia, la compañía desmintió dicha información de manera oficial.

Publicidad

Tras el aterrizaje, la empresa dispuso una nueva aeronave para completar el traslado de los pasajeros, quienes finalmente arribaron a su destino en Ezeiza a las 12:00 horas. SKY notificó el evento a las autoridades competentes para iniciar la revisión técnica exigida por la normativa, reafirmando su compromiso con los estándares de seguridad y el bienestar de los viajeros.