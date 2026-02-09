Un hombre fue detenido este domingo en el departamento Chimbas luego de protagonizar disturbios en la vía pública y causar daños a un móvil policial del Comando Radioeléctrico Norte.

El procedimiento se inició tras un requerimiento al interior del barrio Pateta, donde vecinos alertaron sobre la presencia de un sujeto que estaba generando inconvenientes. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el individuo, quien se encontraba visiblemente alterado.

Según informaron fuentes policiales, durante el contacto con los uniformados el hombre comenzó a mostrarse hostil, profiriendo insultos y provocaciones, por lo que el personal debió hacer uso de la fuerza pública para lograr su control.

En su ataque de furia el detenido dañó la parte trasera del móvil policial.

En el momento de la aprehensión, el sujeto lanzó golpes de puño contra los efectivos y pateó el móvil policial identificado como H16, provocando daños en el paragolpes trasero, que quedó desprendido.

Tras la detención, se dio intervención al Sistema Acusatorio y el aprehendido quedó vinculado al procedimiento especial de Flagrancia, acusado por el delito de daño agravado en perjuicio de la administración pública.

tras el procedimiento de detención el acusado fue trasladado a sede de Comisaría 17° donde quedó alojado y continuaron con las medidas de rigor.