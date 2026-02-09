Una pareja fue aprehendida en horas de la tarde de este domingo 8 en Capital, acusada de cometer un robo en un local comercial ubicado sobre calle Mitre, tras violentar una vidriera. El hecho consistió en la sustracción de mercadería. Tras intervenir la Justicia, el ilícito fue encuadrado como robo y se activó el procedimiento especial de Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.11 en la intersección de calle Mitre y Estados Unidos. El damnificado denunció que autores desconocidos habían ingresado por la fuerza a su comercio, identificado como “Mariluz”, situado en Mitre 1007.

Publicidad

Según fuentes policiales, móviles del Cuerpo Especial de Vigilancia que realizaban recorridas preventivas fueron comisionados al lugar tras recibir un aviso de que una pareja habría roto la vidriera del local. Con las características de la vestimenta de los ladrones aportadas por el damnificado y testigos, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona.

Los detenidos habían sustraído del comercio 17 paquetes de galletas, un shampoo, una botella de aceite y un paquete de azúcar y un abrelatas.

Durante el operativo, la pareja sospechosa fue individualizada en el interior de Villa El Pino. En su poder llevaban consigo la mercadería sustraída del comercio. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de Débora Guadalupe Lezcano, de 22 años, y Marcelo Ezequiel Muñoz, de 30 años, quien cuenta con un antecedente por un hecho similar, ambos detenidos están domiciliados en el departamento Pocito.

Publicidad

En poder de la pareja fueron secuestrados 17 paquetes de galletas, un paquete de azúcar, una botella de aceite y un martillo, este último elemento habría sido utilizado para romper la vidriera y luego sustraer la mercadería.

Posteriormente, se dio intervención al sistema acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Los elementos quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia.