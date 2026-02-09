El Gobierno de Cuba encendió una nueva señal de alarma en medio de la crisis energética que atraviesa la isla. En las últimas horas, autoridades cubanas les comunicaron a aerolíneas internacionales que operan en su territorio que, a partir de este lunes, el país se quedará sin combustible para aviación, una situación que amenaza con alterar vuelos, frecuencias y rutas hacia y desde el país.

Según confirmaron fuentes del sector aeronáutico, la advertencia fue trasladada a compañías de distintos países, principalmente de Estados Unidos, España, Panamá y México. Hasta el momento, las empresas no informaron públicamente qué medidas adoptarán, aunque el escenario abre la puerta a cancelaciones, reprogramaciones o escalas adicionales para poder reabastecerse en otros destinos del Caribe.

Una crisis que se repite, pero se profundiza

Si bien no se trata de un episodio inédito, el contexto actual le da una dimensión más crítica. En situaciones similares del pasado —como durante el denominado “período especial” de los años noventa o en episodios recientes de escasez— las aerolíneas habían logrado sostener las operaciones mediante paradas técnicas en países como México o República Dominicana. Sin embargo, la falta total de combustible para aviación marca un punto límite.

Cuba mantiene conexiones regulares con ciudades clave como Miami, Tampa y Fort Lauderdale, además de Madrid, Ciudad de Panamá y varios destinos mexicanos. También hay vuelos hacia Bogotá, Santo Domingo y Caracas, rutas que ahora quedan bajo un manto de incertidumbre operativa.

El impacto del endurecimiento de Estados Unidos

La falta de combustible se da tras una nueva escalada en la presión internacional. El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, bajo el argumento de que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional de su país.

Con una producción interna que apenas cubre un tercio de sus necesidades energéticas, el Gobierno cubano anunció esta semana un severo plan de emergencia para sobrevivir sin importaciones de crudo y derivados. Entre las medidas figuran la suspensión de la venta de diésel, la reducción de horarios en hospitales y oficinas estatales, y el cierre parcial de instalaciones turísticas.

Turismo en ajuste y hoteles cerrados

El impacto ya comenzó a sentirse en uno de los sectores clave de la economía cubana. Durante el fin de semana, el Gobierno inició el cierre de algunos hoteles y el traslado de turistas a otros complejos, como parte de un esquema para reducir el consumo energético. Las decisiones alcanzan especialmente a establecimientos ubicados en Varadero y en los cayos del norte de la isla.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga explicó en la televisión estatal que se diseñó un plan para “compactar” la infraestructura turística y optimizar recursos durante la temporada alta. Aunque no dio precisiones, fuentes del sector confirmaron que varias instalaciones ya dejaron de operar y que los visitantes fueron reubicados.

Entre las cadenas hoteleras con presencia en Cuba figuran las españolas Meliá e Iberostar, además de la canadiense Blue Diamond, todas alcanzadas por el nuevo esquema de reducción.

México envía ayuda y negocia petróleo

En paralelo, el Gobierno de México informó el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a la población cubana. Los cargamentos, transportados por buques de la Marina desde el puerto de Veracruz, incluyen alimentos básicos y productos de higiene.

El gesto humanitario se produce mientras la administración de Claudia Sheinbaum negocia una eventual provisión de petróleo a Cuba sin quedar expuesta a sanciones por parte de Estados Unidos. Según datos oficiales, las ventas de crudo y derivados de México a la isla representaron en 2025 menos del uno por ciento de la producción total de la petrolera estatal Pemex.

La crisis actual es considerada la más grave desde que se interrumpió el envío de petróleo desde Venezuela, tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro a comienzos de enero. Con menos abastecimiento externo, mayores restricciones y un impacto directo en el transporte aéreo y el turismo, Cuba enfrenta un panorama complejo que amenaza con profundizar las dificultades económicas y sociales en el corto plazo.