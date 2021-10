Alerta medicamentos: ¿el próximo control de precios?

Aunque aseguran que se trata de uno de los sectores con precios más regulados del mercado, la intención del Gobierno de intervenir en los valores de los medicamentos despertó todas las alarmas de los laboratorios.

Tras el congelamiento de precios a productos de consumo masivo -donde ingresan algunos artículos de laboratorios que se venden en supermercados como cremas corporales de las más vendidas- y la advertencia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sobre que esta industria sería también revisada; en el sector aseguraron que ya sus precios están sobreregulados.

Desde las principales firmas con presencia y producción en el país, aseguran además a este diario que a pesar de que la industria está fuertemente impactada por el tipo de cambio -ya que una gran parte los productos que se venden en la Argentina son importados o producidos con principios activos que llegan del exterior-, los valores al público se ajustan en línea con la inflación .

Por otro lado, explican que por los convenios vigentes con el PAMI y otros financiadores públicos y privados, los precios que se pagan tienen importantes descuentos respecto del valor público de mercado que llegan hasta 60%, además de que los ajustes de precios ya son definidos por mecanismos consensuados.

El PAMI, por caso, concentra un 40% del mercado con precios que se ubican entre 30% y 40% por debajo del precio de mercado, y que además luego tiene descuentos específicos por convenio.

Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond aseguró que no conocía ninguna medida que se vaya a tomar en el sector pero que en el caso de su empresa como "en todos los laboratorios argentinos estamos haciendo los máximos esfuerzos para aumentar lo menos posible y estar por debajo de la inflación. Y lo estamos logrando". Y agregó que "hay que ser muy prudentes y medirlo bien porque hay muchos diferentes productos, no se puede incluir a algunos y sacar a otros". Aun así, opinó que "los congelamientos de precios no funcionaron nunca".

Coincidió Edgardo Vázquez, presidente de Laboratorios Bagó, que explicó: "desde hace muchos años venimos acompañando la accesibilidad a los medicamentos. Con el PAMI por ejemplo, tenemos un precio acordado que se mueve muy muy por debajo de la inflación y tiene descuentos que llegan al 65% del valor, por lo que tenemos mucha conciencia del impacto que tiene el medicamento en la sociedad".

Y agregó que de hecho, "la evolución del precio de los medicamentos en los últimos años estuvo muy por debajo de la de la inflación" y que "de alguna forma los precios ya están administrados y tenemos una fuerte colaboración con el gobierno para continuar garantizando la accesibilidad de los medicamentos" .

Una de las inquietudes de otros de los laboratorios con presencia en el país es que dado que ya está regulado el mercado de medicamentos, la mira se ponga más sobre las líneas dermatológicas, de las cuales muchos productos se venden en los supermercados.

Por ejemplo, desde Andrómaco, explicaron a este diario que ya entraron en la lista de los casi 1500 productos congelados que anunció el Gobierno con una presentación de una de sus marcas estrellas: Dermaglós. En la lista figura el pote de crema de 50 gramos y el gerente general del laboratorio, Francisco Cervo, aseguró a El Cronista para despejar cualquier duda sobre faltantes que "nos responsabilizamos y garantizamos que el producto en el canal va a estar".

"No tuvimos que retroceder ningún precio para ese artículo porque nosotros no tenemos varios aumentos en el mes sino uno solo a fin de mes. Así que no nos cambió nada", dijo Cervo y concluyó: "Vamos a apostar. Vamos a ver si esto funciona y en un futuro veremos cómo funciona. Por ahora, es muy rápido para sacar conclusiones. Es cierto que a nosotros nos tocó una sola presentación de 180 que tenemos pero es una de las más vendidas".

Por: FLORENCIA LENDOIRO