El inicio de la semana en Argentina estará marcado por condiciones climáticas inestables, con alertas naranja y amarilla por tormentas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 30 de marzo. El fenómeno afecta a distintas regiones del país y anticipa lluvias intensas, ráfagas fuertes y actividad eléctrica.

La alerta naranja rige principalmente para la provincia de Río Negro, donde se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente severas. Según el organismo, estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén acumulados de precipitación entre 40 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

En paralelo, el SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas en varias provincias, entre ellas La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. En estas zonas se anticipan tormentas de menor intensidad, aunque también podrían ser fuertes de manera localizada, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas que pueden superar los 60 km/h y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos en estas regiones se ubican entre 10 y 20 milímetros, aunque no se descarta que los valores sean superiores en forma puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Además de las tormentas, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos de Santa Cruz. Allí se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente fuertes, con registros similares de acumulación y la posibilidad de nevadas en zonas de mayor altitud.

El panorama general muestra un comienzo de semana con inestabilidad en buena parte del país, con tormentas más intensas concentradas en el sur y lluvias persistentes en áreas cordilleranas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.