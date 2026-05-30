Un episodio de extrema preocupación se vivió en el departamento Angaco durante la tarde del viernes, cuando un bebé de un año y medio debió ser hospitalizado de urgencia tras ser encontrado con una bolsa que contenía cocaína en su boca. El menor fue trasladado inicialmente a un centro de salud y luego derivado al Hospital Rawson, donde quedó en observación.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió mientras el niño jugaba junto a otros menores en la vereda de la vivienda de su abuela. En ese contexto, su madre, una joven de 21 años, se acercó para darle una banana y advirtió que el pequeño tenía un objeto en la boca que estaba mordiendo.

Al revisar la situación, la mujer constató que se trataba de un envoltorio con una sustancia blanca, lo que generó alarma inmediata. Junto al padre del menor, de 23 años, decidieron trasladarlo rápidamente a un centro médico y entregaron también la bolsa encontrada.

Tras la intervención de personal de Drogas Ilegales, se confirmó que el contenido del envoltorio era cocaína. Frente a este resultado, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, el niño permanece internado en estado estable y fuera de peligro. Las primeras evaluaciones médicas señalaron que no habría ingerido la sustancia, lo que evitó consecuencias de mayor gravedad para su salud.

En paralelo, la principal línea investigativa se centra en determinar cómo llegó la droga al lugar donde se encontraba el menor. Los investigadores buscan establecer si el envoltorio estaba relacionado con actividades de fraccionamiento o comercialización de estupefacientes dentro del entorno cercano.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal de turno, que deberá avanzar en las pericias y testimonios para esclarecer el origen de la cocaína y determinar si existen responsabilidades penales por parte de adultos vinculados al hecho.