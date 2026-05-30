Una nueva tragedia vial sacudió a la provincia este sábado por la mañana, cuando una joven motociclista murió tras chocar contra un camión en el departamento Rivadavia. El hecho ocurrió en la zona de La Bebida y elevó a dos las víctimas fatales en menos de una jornada en San Juan.

El siniestro se registró alrededor de las 9:30 sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín. Por causas que aún se investigan, la conductora de una moto 110cc de color gris impactó contra uno de los laterales de un camión que se encontraba detenido.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo de gran porte circulaba de norte a sur cuando su conductor decidió frenar la marcha debido a que la calzada se estrecha en ese sector y hay árboles con ramas que sobresalen hacia la calle. Para evitar dañar la estructura del rodado, detuvo el camión y encendió las balizas.

En ese contexto, y según los testimonios recabados en el lugar, la motocicleta que circulaba en el mismo sentido terminó colisionando contra el vértice lateral derecho del camión. Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer falleció en el lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la víctima llevaba casco al momento del siniestro, aunque no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas. Hasta el momento no pudo ser identificada oficialmente, ya que no portaba documentación. Se estima que tendría entre 20 y 30 años.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística y funcionarios judiciales, quienes realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias exactas del choque.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con intervención de la fiscal Agostina Pérez, quien supervisa las medidas investigativas.

Este hecho se suma a otro siniestro fatal ocurrido horas antes en el departamento Angaco, donde un joven de 27 años murió tras chocar con su moto contra un árbol, marcando una jornada trágica en las calles sanjuaninas.