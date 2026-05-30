La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un incremento del 2,58% en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de junio, en línea con la fórmula de movilidad que se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Indec.

Con este aumento, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán un total de $674.976,99 durante junio. El monto incluye el haber actualizado de $403.317,99, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659.

En el caso de quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo, por lo que no quedarán excluidos del beneficio, aunque el monto será ajustado según cada situación.

Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a cobrar será de $553.981,59, compuesto por $322.654,39 de haber con aumento, $70.000 de bono y $161.327 correspondientes al aguinaldo.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzarán un total de $493.483,89, integrados por $282.322,59 de haber actualizado, el bono de $70.000 y $141.161 de medio aguinaldo. En tanto, la pensión para madres de siete hijos se equipara a la jubilación mínima, con los mismos montos y adicionales.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $144.932, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $471.915. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos será de $72.474 y de $235.967 en el caso de discapacidad.

El calendario de pagos comenzará el 8 de junio para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, según la terminación del DNI, y se extenderá hasta el 22. Para quienes superen ese ingreso, los pagos se realizarán entre el 23 y el 29 de junio.

Las asignaciones familiares y la AUH también comenzarán a abonarse desde el 8 de junio, siguiendo el mismo esquema por terminación de documento, mientras que la Asignación por Embarazo tendrá su cronograma entre el 10 y el 24 de junio.

De esta manera, Anses definió el esquema completo de aumentos y pagos para junio, en un contexto de actualización mensual de haberes atados a la inflación.