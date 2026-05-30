Una intensa investigación policial permitió esclarecer un insólito robo ocurrido en la Ciudad de San Juan, donde un automóvil fue sustraído desde el interior de un depósito municipal y posteriormente hallado oculto en Albardón. El hecho generó sorpresa por la modalidad utilizada para concretar la maniobra.

El vehículo, un Fiat Siena blanco, había sido previamente secuestrado por inspectores de tránsito debido a una infracción por mal estacionamiento en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Tras ser remolcado, fue trasladado a la Playa de Remoción ubicada sobre calle Rivadavia.

Sin embargo, apenas una hora y media después de su ingreso, un sujeto encapuchado logró ingresar caminando al predio municipal y, utilizando un duplicado de la llave, se llevó el rodado sin ejercer violencia ni forzar accesos, burlando los controles de seguridad.

A partir de la denuncia, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Dirección Coordinación Judicial D-5 desplegó una serie de operativos de inteligencia para dar con el paradero del vehículo.

Las tareas investigativas dieron resultado cuando el automóvil fue localizado en el interior de una vivienda del barrio San Miguel, en el departamento Albardón. Allí, los efectivos procedieron al secuestro del rodado.

En ese contexto, el morador de la propiedad, identificado con el apellido Guzmán, confesó de manera espontánea haber sido el autor material del robo, por lo que quedó a disposición de la Justicia. La causa pasó a manos de la UFI Genérica, que continuará con las actuaciones correspondientes.

En paralelo, la misma división policial llevó adelante otros procedimientos vinculados al delito automotor en la provincia. En la zona de La Cañada, en Albardón, los uniformados interceptaron una camioneta Mercedes-Benz verde sobre calle Sarmiento, la cual presentaba un pedido de secuestro activo requerido por la Unidad Conclusiva de Instrucción.

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Asimismo, en el departamento Rawson, se concretaron dos operativos que permitieron recuperar motocicletas robadas. En el barrio San José, los investigadores secuestraron una moto Zanella 125 cc negra denunciada por hurto el pasado 25 de mayo de 2026.

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Finalmente, durante un control vehicular en la intersección de Doctor Ortega y Vidart, la Policía detectó una motocicleta Yamaha 125 cc con numeraciones de motor y chasis adulteradas. Gracias a pericias técnicas, se logró identificar el dominio original y confirmar que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde febrero de este año.

Estos procedimientos forman parte de una serie de operativos preventivos e investigativos que buscan combatir el robo de vehículos en San Juan y desarticular las redes vinculadas a este tipo de delitos.